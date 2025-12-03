Yağmurlar bereket getirdi! Geçim kaynağı oldu

Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında yağmurların ardından başlayan mantar bereketi, bölge köylülerinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nda köylüler ek gelir elde etmek için ormana akın etti. Halk arasında 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarını, ilçe pazarında 70 ile 100 TL'den alıcı buluyor. Kanlıca mantarının kendilerinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Akçakıl Köyü Muhtarı Erhan Saldıran, “Kaz Dağları'na gidip topluyoruz. Allah bin bereket versin, mantar geçim kaynağımız oldu. Bu yıl çok mantar var dedi.