Ev uzun süreli düzenli yapan püf nokta: Bakın nasıl misafire hazır oluyor! Pırıl pırıl yapmak mümkün

Kadın - Aile
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Evi sürekli derli toplu olması mümkün. Bu zor yolda ufak adımlar uzun süreli düzenli yaşam alanlarına sahip olmayı sağlar. Evi toplu tutan ipuçları, püf poktaları bakın nasıl? Erteleme alışkanlığından nasıl kurtulunur?

Evini sürekli düzenli ve temiz tutmak, özellikle yoğun iş temposu ve sosyal hayat arasında zorlayıcı bir görev gibi görünebilir. Ev düzeni nasıl olur? Temiz ve derli toplu bir ev için...

Yoğun iş temposu ve sosyal hayat arasında ev işleri gözünüzde büyüyebilir. Ancak profesyonel temizlik uzmanlarının önerdiği küçük ve düzenli alışkanlıklarla, evinizi sürekli temiz ve düzenli tutmak mümkün.

Profesyonel temizlik uzmanı Nigel Bearman, evinizi düzenli ve tertipli tutmanın püf noktalarını paylaştı. Bearman'a göre ev temizliğinin sırrı uzun saatler süren temizlik seanslarında değil, küçük ve düzenli alışkanlıklar edinmekte yatıyor. 'Fark yaratan küçük şeylerdir. Zamanla biriken küçük alışkanlıklar, evinizin havasını tamamen değiştirir' diyor. Bearman'ın ilk önerisi, bir odadan çıkarken yanınıza bir şeyler almak. Örneğin, oturma odasında yerde duran bir tabak veya bir giysi fark ettiğinizde, mutfağa gidene kadar bunu yanınıza alın ve uygun yerine yerleştirin. Bearman, 'Bu alışkanlık zamanla otomatik hale gelir ve gün içinde fazladan vakit ayırmadan evinizin hep toplu olmasını sağlar' diyor. Uzman, ev işlerini sürekli ertelemenin birikmesine yol açtığını belirtiyor. Bunun yerine 'bir dakikadan kısa sürede yapılabilecek işi hemen yapın' yaklaşımını benimsemek, dağınıklığın birikmesini önlüyor. Bearman, 'Mükemmellik değil, süreklilik önemlidir. Evler, küçük ama etkili alışkanlıklarla düzenli hale gelir' diyor. YEMEK YAPARKEN TEMİZLİĞİ İHMAL ETMEYİN Evde yemek yaparken bulaşıkları bekletmek yerine, 'yaparken temizleme' alışkanlığı kazanın. Bearman, 'Malzemeleri kullandıktan sonra yerine koymak, yüzeyleri silmek ve bulaşıkları anında makineye yerleştirmek, başlangıçta zor gibi görünse de alıştıktan sonra zahmetsiz hâle gelir' diyor. Hepimizin evinde 'saklama gereği duyulan' gizli çekmeceler vardır. Eski kablolar, kullanılmayan kartlar veya bir türlü yerine konulamayan eşyalar bu çekmecelerde birikir. Bearman, 'Eğer son bir yıldır kullanılmadıysa, elden çıkarın. Eşyaları suçluluk veya alışkanlık nedeniyle saklamak, dağınıklığın sessizce artmasına yol açar' diyor.

Her gece yatmadan önce 10 dakika ayırarak battaniyeleri yerine koymak, mutfak tezgahını silmek, çöpü boşaltmak ve bulaşıkları kaldırmak işleri kolaylaştırır. Haftalık olarak ise süpürme ve toz alma gibi daha kapsamlı bir temizlik yapmak öneriliyor. Bearman, 'Bu rutinler sizi sürekli düzenli olmaya yönlendirir ve ev işlerini farkında olmadan yapmanızı sağlar' diyor. Küçük ve düzenli alışkanlıklar, evinizi temiz tutmanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Düzenli uygulandığında, ev işleri artık gözünüzde büyümeyecek ve yaşam alanınız her zaman tertipli kalacak.

