Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 Aralık mesajı: “Engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımların önemine dikkat çekerek tüm engelli vatandaşlara desteklerinin süreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, günün engellilerin yaşadığı sorunlara ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diledi.
Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."