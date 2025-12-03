Ne oluyor bu çocuklara! Ortaokul öğrencileri kurusıkıyla ateş açtı
Şiddet küçücük çocukları adeta ele geçirdi. Her gün bir okuldan kavga, yaralama veya cinayet haberleri geliyor... İstanbul Esenyurt’ta henüz ortaokul öğrencisi olan 2 çocuk ellerine kurusıkı tabanca alarak havaya ateş açtı. Görüntüleri izleyenler ise ‘Bu çocuklara ne oluyor?’ şaşkınlığı yaşadı.
Son zamanlarda sık sık ortaokul ve lise öğrencilerin yaşadığı şiddet olayları gündeme geliyor. 13-14 yaşlarındaki çocuklar aynı sıralarda okudukları arkadaşlarını öldürüyor, yaralıyor. Son haber ise İstanbul Esenyurt’tan geldi. İki ortaokul öğrencisi, okulun yanındaki boş arazide kurusıkı tabancayla ateş açtı.
Çocuk Büro Amirliğine götürüldüler
Olay, Pınar Mahallesi 1249. Sokak'taki okulun yanındaki boş arazide meydana geldi. İki öğrencinin tabanca ile art arda ateş ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki çocukları tespit etti. Ortaokul öğrencisi Mustafa T. ile Miran Ç. gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan çalışmada, olayda kullandığı silahın kurusıkı tabanca olduğu belirlendi.