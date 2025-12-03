  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Çay kaşığı yetiyor: Çamaşır makinesi kullananların yaptığı 7 kritik hata! Sararan beyaz çamaşırlar için bunu yapın

Barzani, Erdoğan’a hem teşekkür etti, hem sözünü verdi: Bunu yapmaya hazırız

Çin'de küçük bir çatlak uzay programını apar topar başlatmaya zorladı! Ortalığı karıştıran uygulama uzayda kafa karıştırdı

Milyonlarca sürücü etklinecek! Ehliyeti böyle olanlara sigorta para ödemeyecek

Önemli kokular beyin hacmini böyle artırabiliyor! Bilim insanları ilk kez açıkladı: Bakın gerçek kalıntılar neler

Kaşıntıya naneli çözüm! Kaşıntıya karşı öneri: Hem pişirin hem suyunu kullanın diyor! İşte formül, kullanım süresi

Bayraktar KIZILELMA'nın başarısı: Kaan projesine darbe vurmak istiyorlardı! Savunma haritasını kökten değiştirdi

Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Çay kaşığı yetiyor: Çamaşır makinesi kullananların yaptığı 7 kritik hata! Sararan beyaz çamaşırlar için bunu yapın

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çay kaşığı yetiyor: Çamaşır makinesi kullananların yaptığı 7 kritik hata! Sararan beyaz çamaşırlar için bunu yapın

Türkiye'de çamaşır makinesi kullananların sıkça yaptığı hatalara dair uzmanlar, çamaşır makinesindeki yanlış hatalar nedeniyle programında yaşanan performanstaki düşüş hem giysilere hem de makinelere zarar veriyor diyor. İşte sadece yarım çay bardağı kadar kullanıldığında beyaz çamaşırlar için kar gibi parlatacak detayları uzmanlar değerlendirdi.

#1
Foto - Çay kaşığı yetiyor: Çamaşır makinesi kullananların yaptığı 7 kritik hata! Sararan beyaz çamaşırlar için bunu yapın

Çamaşır yıkamak, Türkiye'deki evlerin vazgeçilmez rutinlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte çamaşır makinesi ve deterjanlarda yaşanan yenilikler, eski alışkanlıkların artık geçerliliğini yitirdiğini gösteriyor. Uzmanlar, çamaşır makinesi kullanımında yapılan bazı yaygın hataların, hem giysilerin ömrünü kısalttığını hem de makinenin performansını olumsuz etkilediğini vurguluyor. İşte, Türkiye'de en çok yapılan 7 çamaşır alışkanlığı hatası ve bunların neden bırakılması gerektiğine dair önemli uyarılar.

#2
Foto - Çay kaşığı yetiyor: Çamaşır makinesi kullananların yaptığı 7 kritik hata! Sararan beyaz çamaşırlar için bunu yapın

Pazartesi sendromu: Çamaşır günü efsanesi Geleneksel olarak, birçok ailede haftanın belirli bir günü "çamaşır günü" olarak belirlenir ve tüm kirli giysiler o gün yıkanır. Ancak bu alışkanlık, günümüzde çamaşır makinesi kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte gereksiz bir yük haline gelmiştir. Tüm çamaşırları bir günde yıkamak, hem fiziksel olarak yorucu olabilir hem de makinenin aşırı çalışmasına neden olabilir. Uzmanlar, evde birden fazla çamaşır sepeti bulundurulmasını ve çamaşırların renk ve kumaş türüne göre ayrılmasını öneriyor. Böylece, çamaşır makinesi daha verimli kullanılırken, giysilerin de daha uzun ömürlü olması sağlanabilir. Ayrıca, günün farklı saatlerinde küçük yükler halinde çamaşır yıkamak, hem zamandan tasarruf sağlar hem de çamaşır makinesinin ömrünü uzatır. Sıcak su takıntısı: Giysiler için tehlikeli olabilir Birçok kişi, çamaşırların sıcak suyla yıkanmasının daha hijyenik ve etkili olduğunu düşünmektedir. Oysa günümüzün sentetik kumaşları ve hassas dokulu giysileri, yüksek sıcaklıklara karşı oldukça hassastır. Sıcak su, özellikle koyu renkli giysilerde solma ve deformasyon gibi sorunlara yol açabilir. Modern çamaşır deterjanlarının güçlü formülleri sayesinde, çoğu leke ve kirin soğuk veya ılık suyla da kolayca çıkarılabildiği belirtiliyor. Çamaşır makinesi üreticileri de, enerji tasarrufu ve giysi ömrünün korunması için sıcak su kullanımının yalnızca gerekli durumlarda tercih edilmesini tavsiye ediyor. Deterjanı fazla kullanmak: Temizlik yerine zarar getiriyor Çamaşır makinesi kullanıcılarının en sık yaptığı hatalardan biri de, "ne kadar çok deterjan, o kadar temiz çamaşır" düşüncesidir. Oysa gereğinden fazla deterjan kullanmak, giysilerde kalıntı bırakır ve kumaşların sertleşmesine yol açar. Ayrıca, fazla deterjan kullanımı çamaşır makinesinin iç aksamında da birikinti oluşturabilir, bu da zamanla makinenin performansını düşürür. Uzmanlar, çamaşır makinesi için önerilen miktardan fazla deterjan kullanılmaması gerektiğini, özellikle yüksek verimli makinelerde bir kapsül veya iki çay kaşığı deterjanın yeterli olacağını belirtiyor. Doğru miktarda deterjan kullanmak, hem makinenin hem de giysilerin ömrünü uzatır.

#3
Foto - Çay kaşığı yetiyor: Çamaşır makinesi kullananların yaptığı 7 kritik hata! Sararan beyaz çamaşırlar için bunu yapın

Kokuya aldanmak: Temiz çamaşır yanılsaması Çamaşır makinesiyle yıkanan giysilerde hoş bir deterjan kokusu almak, çoğu kişi için temizliğin göstergesi olarak kabul edilir. Ancak, yoğun parfümlü deterjanlar, gerçek temizlikten ziyade sadece kokuları maskeleyebilir. Gerçekten temiz bir çamaşırda, yağ, ter veya yiyecek kokusu tamamen yok olmalıdır. Kokuya aldanarak giysilerin temiz olduğunu düşünmek, zamanla hijyen sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, kokusuz deterjanların tercih edilmesini ve çamaşır makinesiyle yıkanan giysilerin kokusunun yanı sıra dokusunun da kontrol edilmesini öneriyor.

#4
Foto - Çay kaşığı yetiyor: Çamaşır makinesi kullananların yaptığı 7 kritik hata! Sararan beyaz çamaşırlar için bunu yapın

DETERJANA YARIM ÇAY BARDAĞI EKLEMEK YETİYOR! Doğal temizlik denince ilk akla gelen malzemelerden biri olan karbonat, deterjanın etkisini artırarak daha derin bir temizlik sağlar. Su sertliğini azaltmasıyla bilinen karbonat, yarım çay bardağı kadar kullanıldığında beyaz çamaşırlarda oluşan matlık ve grilikle savaşır. Düzenli kullanımda hem makinedeki kalıntıları temizler hem de çamaşırların her yıkamada daha temiz ve parlak görünmesini sağlar. Beyaz sirke, temizlikteki güçlü asidik yapısıyla sararmış ve grileşmiş çamaşırlarda harikalar yaratır. Bir litre ılık suya eklenen bir çay bardağı beyaz sirke, kumaş liflerine işlemiş deterjan kalıntılarını ve mineral birikintilerini çözer. Çamaşırların bu karışımda bir gece bekletilmesi ve ertesi gün normal programda yıkanması, hem beyazlık verir hem de kötü kokuları tamamen nötralize eder. SARARAN ÇAMAŞIRLAR KAR GİBİ OLACAK! Sitrik asit bakımından zengin limon suyu, doğal bir beyazlatıcı görevi görür. Yıkama suyuna veya deterjan gözüne eklenen limon suyu, kumaştaki sararmayı çözmeye başlar. Asıl etki ise kurutma aşamasında ortaya çıkar. Limonla yıkanan beyazlar doğrudan güneşte kurutulduğunda, UV ışınları limonun beyazlatıcı etkisini artırır ve çamaşırlara göz alıcı bir parlaklık kazandırır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı
Gündem

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

ABD’de bir havaalanında 200’ü aşkın çocuğu telefonuyla gizlice çeken İsrailli yerleşimci gözaltına alındı.

Suriye'de Dürzi lider öldürüldü
Dünya

Suriye'de Dürzi lider öldürüldü

Suveyda’da Dürzi toplumu içindeki güç dengelerini altüst eden yeni bir infaz daha yaşandı. Şeyh Mahir Felhut’un, Hikmet el-Hecri’ye bağlı si..
Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler
Gündem

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kura töreninde ismini okuduğu savcı adayı Batuhan Akbulut'u salonda bulamayınca herkesi gülümseten bir espri y..
Yeni dönem başlıyor: Nadir toprak rezervi keşfedildi! Malatya il temsilcisi resmen açıkladı! Harekete geçtiler...
Ekonomi

Yeni dönem başlıyor: Nadir toprak rezervi keşfedildi! Malatya il temsilcisi resmen açıkladı! Harekete geçtiler...

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez, Kuluncak ilçesinde büyük bir nadir toprak elementi rezervinin bulunduğ..
Vali'den takdir toplayan ceza
Gündem

Vali'den takdir toplayan ceza

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, engelli park yerine resmi araç bırakan sürücüye ceza kestirdi.

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal
Gündem

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Kabatiye beldesinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Askeri baskınlar, evlerin karakola dönüştürülmesi ve e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23