Çay kaşığı yetiyor: Çamaşır makinesi kullananların yaptığı 7 kritik hata! Sararan beyaz çamaşırlar için bunu yapın

Pazartesi sendromu: Çamaşır günü efsanesi Geleneksel olarak, birçok ailede haftanın belirli bir günü "çamaşır günü" olarak belirlenir ve tüm kirli giysiler o gün yıkanır. Ancak bu alışkanlık, günümüzde çamaşır makinesi kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte gereksiz bir yük haline gelmiştir. Tüm çamaşırları bir günde yıkamak, hem fiziksel olarak yorucu olabilir hem de makinenin aşırı çalışmasına neden olabilir. Uzmanlar, evde birden fazla çamaşır sepeti bulundurulmasını ve çamaşırların renk ve kumaş türüne göre ayrılmasını öneriyor. Böylece, çamaşır makinesi daha verimli kullanılırken, giysilerin de daha uzun ömürlü olması sağlanabilir. Ayrıca, günün farklı saatlerinde küçük yükler halinde çamaşır yıkamak, hem zamandan tasarruf sağlar hem de çamaşır makinesinin ömrünü uzatır. Sıcak su takıntısı: Giysiler için tehlikeli olabilir Birçok kişi, çamaşırların sıcak suyla yıkanmasının daha hijyenik ve etkili olduğunu düşünmektedir. Oysa günümüzün sentetik kumaşları ve hassas dokulu giysileri, yüksek sıcaklıklara karşı oldukça hassastır. Sıcak su, özellikle koyu renkli giysilerde solma ve deformasyon gibi sorunlara yol açabilir. Modern çamaşır deterjanlarının güçlü formülleri sayesinde, çoğu leke ve kirin soğuk veya ılık suyla da kolayca çıkarılabildiği belirtiliyor. Çamaşır makinesi üreticileri de, enerji tasarrufu ve giysi ömrünün korunması için sıcak su kullanımının yalnızca gerekli durumlarda tercih edilmesini tavsiye ediyor. Deterjanı fazla kullanmak: Temizlik yerine zarar getiriyor Çamaşır makinesi kullanıcılarının en sık yaptığı hatalardan biri de, "ne kadar çok deterjan, o kadar temiz çamaşır" düşüncesidir. Oysa gereğinden fazla deterjan kullanmak, giysilerde kalıntı bırakır ve kumaşların sertleşmesine yol açar. Ayrıca, fazla deterjan kullanımı çamaşır makinesinin iç aksamında da birikinti oluşturabilir, bu da zamanla makinenin performansını düşürür. Uzmanlar, çamaşır makinesi için önerilen miktardan fazla deterjan kullanılmaması gerektiğini, özellikle yüksek verimli makinelerde bir kapsül veya iki çay kaşığı deterjanın yeterli olacağını belirtiyor. Doğru miktarda deterjan kullanmak, hem makinenin hem de giysilerin ömrünü uzatır.