İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız

Türkiye’ye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yagur, ABD’nin yoğun baskısına rağmen Türk kuvvetlerinin Gazze’ye girişinin “mümkün olmadığını” savunurken, Türkiye’nin bölgesel etkisini İsrail’in yakından takip ettiğini ifade etti.

Dünyada artan boykot furyasına rağmen Yagur, Avrupa ülkelerinin İsrail’e yönelik yaklaşımında bir dönüşüm yaşandığını öne sürerek “İsrail savaşın ilk aşamalarında Avrupa için bir yüktü ancak şimdi yeniden “bir varlık haline geldi” dedi. Konuya ilişkin kritik bir iddiada bulunarak “Bu örnek olarak Almanya’yı verebilirim. İsrail’e denizaltı ve füze satışı sembolik bir hamle olmaktan çıktı” diye konuştu.

‘GEREKENİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ’

Canlı yayında en dikkat çekici sözleri Türkiye üzerine olan Yagur, ABD’nin Ankara’yı Gazze’de bir barış gücü misyonuna dahil etmeye çalıştığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğini ileri sürerek “Asla olmayacak, bunun için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyiz. Tekrar söylüyorum Türk kuvvetlerinin Gazze’ye girişi olmayacak” dedi.

‘SURİYE’DEKİ VARLIKLARI BİLE BÜYÜK SORUN’

Yagur, bunun nedeninin siyasi değil teolojik olduğunu iddia ederek “Bu bir ulusal çekişme değil. Türkiye’nin nüfuzu bölgede giderek artıyor. Suriye’deki varlıkları bile bizim için büyük bir sorunken buna neden Gazze’de izin verelim?” diye konuştu.

‘ARAP ÜLKELERİNİ TERCİH EDERİZ’

İsrailli istihbaratçı, İsrail’in Gazze’ye bir barış gücü girmesi gerektiğinde Türkiye’den önce Suudi Arabistan veya diğer Arap ülkelerini tercih edeceğini söyledi.

‘ANKARA BÖLGEDE REKABET YARATIYOR’

Orta Doğu’da yeni bir bölgesel düzenin oluştuğunu söyleyen Yagur, bölgedeki güç mücadelesinin giderek sertleştiğini, özellikle Türkiye’nin son hamlelerinin belirgin bir rekabet ortamı yarattığını öne sürdü.

Yagur’ın açıklamaları boyunca Türkiye’yi, bölgenin geleceğini belirleyen en etkili aktörlerden biri olarak tanımlaması dikkat çekti. Ankara’nın hem ideolojik hem askeri gücünün İsrail tarafından ciddi biçimde hesaba katılması gerektiğini vurgulayan değerlendirmeler, yorumculara göre Türkiye’nin Orta Doğu denklemindeki ağırlığının İsrail istihbarat çevrelerinde tartışmasız kabul gördüğünü gösterdi.