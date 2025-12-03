  • İSTANBUL
Gündem Ekrem İmamoğlu'nun sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Ferhat Murat canlı yayında yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldaklığı ifşa etti.

Gazeteci Ferhat Murat, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

Murat, Ekol TV canlı yayında yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldağı ifşa etti.

 

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü İddianamesi’ni okurken dikkatimi çekti" diyen Ferhat Murat, "Kimsenin aklına gelmez,' denilecek bir yöntem" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

Sergiden 1 milyon liralık bir resmi alıyorsun, Ekrem İmamoğlu’na hediye ediyorsun. Ekrem İmamoğlu zaten kendi ailesine ve şirketine ait bir resmi satışa çıkartıyor; onu bir müteahhit alıyor.

Müteahhitlerin sanata ilgilisi artmış. Aldıkları resmi Ekrem İmamoğlu’na hediye ediyor. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem.

Sayın savcılara sesleniyoruz

Dilek İmamoğlu neden sorgulanmıyor bişey bilmemesi imkansız.

YILMAZ DURMUŞ

Tam Ekrem Hırsızoğlu'nun imza atacağı bir tezgah, kendi malını sergiliyor, müteahhit yüksek bedelle onu satın alıp, Ekrem İmansızoğlu'na hediye ediyor. Böyle tezgahlar onun için çocuk oyuncağı
