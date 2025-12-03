Ekrem İmamoğlu'nun sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

Gazeteci Ferhat Murat, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

Murat, Ekol TV canlı yayında yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldağı ifşa etti.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü İddianamesi’ni okurken dikkatimi çekti" diyen Ferhat Murat, "Kimsenin aklına gelmez,' denilecek bir yöntem" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

Sergiden 1 milyon liralık bir resmi alıyorsun, Ekrem İmamoğlu’na hediye ediyorsun. Ekrem İmamoğlu zaten kendi ailesine ve şirketine ait bir resmi satışa çıkartıyor; onu bir müteahhit alıyor.

Müteahhitlerin sanata ilgilisi artmış. Aldıkları resmi Ekrem İmamoğlu’na hediye ediyor. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem.