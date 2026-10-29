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Yerel Yağmurla su dolan asansör çukuruna düştü! 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Yerel

Yağmurla su dolan asansör çukuruna düştü! 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yağmurla su dolan asansör çukuruna düştü! 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde inşaat alanındaki su dolu asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Besni’de etkili olan aşırı yağışların ardından suyla dolan inşaat çukuru faciaya neden oldu.

 

Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör boşluğu için kazılan derin çukur, ilçede etkili olan aşırı yağışların ardından suyla doldu. İnşaat alanına giren 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Yunus Emre Mutlu, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Emre Mutlu, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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