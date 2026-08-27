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Dünya Yağmurdan korunurken yıldırıma yakalandı! Başına koyduğu tencere canına mal oldu
Dünya

Yağmurdan korunurken yıldırıma yakalandı! Başına koyduğu tencere canına mal oldu

Yeniakit Publisher
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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde tarladan dönerken yağmurdan korunmak için başının üzerine tencere tutan 46 yaşındaki kadın, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

23 Ağustos öğleden sonra Pandarbhata köyündeki evine doğru yürüyen Patel, aniden bastıran şiddetli fırtına ve sağanağa yolda yakalandı.

Yağmurdan korunmak amacıyla elindeki tencereyi başının üzerine tutan kadın, saniyeler sonra yıldırımın hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yıldırımın isabet etmesiyle birlikte kadının aniden yere yığıldığı ve bedeninden dumanlar yükseldiği kayıtlara geçti.

Çevredeki sakinlerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan yakınları tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen daha hastaneye ulaşmadan önce yaşamını yitirdiği açıklandı.

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