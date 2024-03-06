Yağmurdan kaçan 4 kişinin üstüne yıldırım düştü! O anlar böyle görüntülendi

Yurt dışında meydana gelen trajik bir olayda, yağmurdan kaçmak için ağacın altına sığınan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak için 4 kişi bir ağacın altına sığındı. Kısa süre sonra ağaca düşen yıldırım 4 kişiye isabet etti. Olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

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Yıldırım düşmesinin nedeni olarak ilk belirlemelere göre, cep telefonlarının anten görevi görmesi ve yıldırımı çekmesi gösteriliyor.

Uzmanlar Uyarıyor:

Uzmanlar, fırtına ve yağmurlu havalarda ağaçların altına sığınmanın tehlikeli olduğunu ve yıldırım düşmesi riskini artırdığını belirtiyor. Vatandaşların fırtına ve yağmurlu havalarda açık alanlarda bulunmamaları ve sağlam binalara sığınmaları tavsiye ediliyor.

Cep Telefonları Yıldırımı Çekiyor mu?

Cep telefonlarının yıldırımı çekip çekmediği konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, uzmanlar cep telefonlarının metalik yapılarının yıldırım riskini artırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle fırtına ve yağmurlu havalarda cep telefonlarını kullanmaktan kaçınmak ve mümkünse kapatmak öneriliyor.

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