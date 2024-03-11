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Yaşam Yağmura aldırış etmedi namazını kıldı
Yaşam

Yağmura aldırış etmedi namazını kıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 12:04:00 -
Yağmura aldırış etmedi namazını kıldı

İstanbul Beykoz'da yağmur altında namaz kılan bir vatandaş çevredekilerin takdirini topladı.

Beykoz'da bir vatandaş, sağanak yağmur altında namazına devam etti. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşın o anları ise çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde başlayan sağanak yağış, birçok ilçede etkili oldu. Beykoz, Rüzgarlıbahçe Camii'ne cuma namazı için gelen bir vatandaş, cami avlusunda sağanak yağmura aldırış etmeden namazını kılmaya devam etti. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

 

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