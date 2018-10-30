Yağmur yağdı, kanallarıyla ünlü şehir sular altında kaldı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü şehri Venedik, yoğun yağmur sonrası sular altında kaldı.

Deniz seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre yükseldiği Venedik'te turistler, çizmeleriyle kenti gezmeye çalıştı. Venedik'in toplu taşıma aracı olan kanal tekneleri de Pazartesi günü uzun süre hizmet veremedi. Venedik Belediyesi, güçlü rüzgârların etkisiyle kentteki su seviyesinin yükselmesine alışkın. Ancak yaşanan son su baskını 2008'den bu yan görülmüş olan en şiddetli sel olarak niteleniyor.

"O proje hayata geçseydi..."

Venedik Valisi Luigi Brugnaro, yapımı hâlâ devam eden ve takvimin gerisinde kalan su altı bariyerleri projesinin bugün hayata geçmiş olsaydı son su baskınının atlatılmış olabileceğini ifade etti. 'Musa projesi' olarak adlandırılan proje, maliyetlerin yükselmesi ve yolsuzluk skandalları nedeniyle yavaşlamıştı.

Her yıl yükseliyor

Venedik'te su seviyesi her yıl yaklaşık dört kez 1 metrenin üzerinde yükseliyor.



Kentte yaşayanlar ya da Venedik'te dükkanı bulunanlar genellikle, metal ya da ahşap bariyerlerle kendi tedbirlerini alıyor.





Ancak son su baskını sonrasında pekçok dükkan sahibinin su pompalarıyla dükkanlarındaki suyu boşaltmaya çalıştığı belirtildi.



Yoğun yağış, sadece Venedik'i değil İtalya'nın genelini de etkiliyor.



Başkent Roma'da Colosseum gibi tarihi yapılar ziyarete kapatılmış durumda.