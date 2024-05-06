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Yaşam Yağmur sonrası görüldü! İstanbul semalarında ilginç görüntü
Yaşam

Yağmur sonrası görüldü! İstanbul semalarında ilginç görüntü

Yeniakit Publisher
2024-05-06 17:38:00 -

İstanbul'da yağışların ardından raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan Raf bulutu (shelf cloud) gün batımı sırasında havadan çekilen görüntülerde ilginç manzaralar ortaya çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda tek karede görüntülere yansıdı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası Raf bulutu (shelf cloud) görüldü. Gün batımı ile birlikte havadan görüntülenen bulut, adeta bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi aratmadı. Gökyüzünün bir kısmı karanlığa boğulurken; bir kısmı ise bulutların arasındaki gün batımı manzarasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Raf bulutu nedir?

Havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutu(shelf cloud) olarak biliniyor. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt tür olma özelliği taşıyor. Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutu (dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) altında ona bitişik şekilde bulunur. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler.

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