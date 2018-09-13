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Yağmur İstanbul trafiğini kilitledi! Ana arterler kırmızıya boyandı

İstanbul'da etkisini gösteren yağmur nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritasındaki ana arterler kırmızıya boyandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 19:27
Yağmur İstanbul trafiğini kilitledi! Ana arterler kırmızıya boyandı

İstanbul, akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına girdi. Etkili olan yağış ve iş çıkışı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine kadar çıktı.

10 İLÇE İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son tahminlere göre İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez, altgeçit vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

İBB ALARMA GEÇTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "İstanbul'da beklenen şiddetli yağış öncesi alarma geçen ekipler ana arterlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Atık Yönetim Müdürlüğü, İSTAÇ ekipleri mazgal, yağmur suyu kanalları, su birikintisi olan muhtemel yerlerde temizlik çalışmaları yaptı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 bin 865 personel, 1670 araç ve iş makinesi, 385 Motopomp, 269 Jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre alarmda olacak" ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 19:27
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  2. hava durumu
  3. yağmur
  4. trafik
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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