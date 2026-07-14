Yağmur beraberinde kaza getirdi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan iki farklı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolu Akbük köyü mevkiinde, Gökhan Ç. idaresindeki 34 BPU 892 plakalı FIAT marka otomobil, yağış nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
D100 karayolu Çevlik köyü mevkiinde yaşanan ikinci kazada da, M.B. idaresindeki 18 AAV 744 Iveco plakalı kamyonet, kayarak yan yattı. Kazada araçtaki İ.C. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazalarla ilgili inceleme başlattı.
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