Yağmacıdan 'Alma haram' diyen Müslüman gence cevap: "Ben Yahudiyim"

Fransa'da meydana gelen sokak olayları ve yağma vakaları sırasında kaydedilen bir cep telefonu görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Görüntülerde, yağmalanan bir marketten eşya alan bir kadını gören Müslüman bir genç, duruma müdahale ederek kadını uyardı.

Genç, kadına doğru seslenerek yağmalanan malları almaması gerektiğini ifade eder ve "Alma, haram! Haram!" diyerek tepkisini dile getirir.

İslam dini ve ahlak ilkeleri gereği hırsızlık ve yağmanın kesinlikle yasak (haram) olduğunu vurgulayan gencin bu uyarısı üzerine kadın duraklayarak yanıt verdi.

Kadının verdiği yanıt ise "Kim demiş ben Müslümanım? Ben Yahudiyim!" oldu.

Ezberleri bozan diyalog

Yaşanan bu diyalog, toplumsal olaylar üzerinden İslam’a ve Müslümanlara yönelik yürütülen algı operasyonlarına ve önyargılı yaklaşımlara adeta açık bir cevap niteliği taşıdı.

Olay anına ait görüntüler kısa sürede binlerce paylaşım alarak gündemin üst sıralarına yerleşti.

Sosyal medya kullanıcıları, her fırsatta yaşanan olumsuzlukları İslam dini ve Müslüman toplumu ile ilişkilendirmeye çalışan kesimlere tepki göstererek; helal-haram bilinciyle haksızlığa karşı duran genç ile yağmayı meşrulaştırmaya çalışan anlayış arasındaki farka dikkat çekti.