Mardin'de kanala devrilen otomobilde facia: 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5) ve Mert Öztürk (5) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk (28) de sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalere rağmen kurtarılamadı.
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