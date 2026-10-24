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Mardin'de kanala devrilen otomobilde facia: 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi

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Mardin'de kanala devrilen otomobilde facia: 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Mardin'de kanala devrilen otomobilde facia: 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi

Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil sulama kanalına devrildi.

#2
Foto - Mardin'de kanala devrilen otomobilde facia: 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Mardin'de kanala devrilen otomobilde facia: 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi

Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5) ve Mert Öztürk (5) olay yerinde hayatını kaybetti.

#4
Foto - Mardin'de kanala devrilen otomobilde facia: 4’ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk (28) de sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalere rağmen kurtarılamadı.

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