9 yaşında kurduğu çiftliği tavukların telef olmasıyla yarım kalmıştı! Erolcan'ın çiftlik hayali iki kuzuyla yeniden yeşerdi

Erolcan'ın azmi ve hayallerinden etkilenip, destek olmak için Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen Yusuf Azim Yardımcı, "Erolcan'ın sosyal medyada paylaştığı videolardan dolayı kendimizi sorumlu hissettik ve kalkıp buralara kadar geldik. Videoda tavuklarının hastalıktan dolayı öldüğünü anlatıyordu. Hayalinin tavukları büyütüp satarak kuzu almak ve zamanla bunu büyütmek olduğunu söylüyordu. Biz de buna bir vesile olmak istedik. En azından başlangıç olsun diye Erolcan'a iki tane kuzu hediye ettik. İnşallah bununla başlar, ileride daha büyük çiftlikler ve işletmeler kurar. Henüz 9 yaşında. 10 yaşına bile girmemiş bir çocuğun bu kadar girişken ve konuşkan olması beni çok mutlu etti, aynı zamanda şaşırttı. Açıkçası kendi küçüklüğümü gördüm. Böyle durumlarda destek olmayı hiçbir zaman esirgemem. Özellikle bir çocuk olduğunda destek olmak beni çok mutlu ediyor. En az Erolcan kadar ben de ona bu hediyeyi verip yüzündeki tebessümü görünce mutlu oldum. İnşallah bunun devamı gelir" dedi. Torununun hayvanları sevdiğini ve sürekli onlarla ilgilendiğini söyleyen dede Erol Helli, "İşte tavuğa çok hevesi vardı. Tavuklarının da hepsi gırandan öldü. Toplam 31 tane tavuğu telef oldu. Onları satıp, Kurban Bayramı'nda kuzu alacaktı ama nasip olmadı. Şimdi Yusuf kardeşimiz iki tane koyun getirdi. Sağ olsun, Allah razı olsun" dedi.