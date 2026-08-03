Müthiş bir yıldız daha: Okan Buruk'un hayaliydi! Serdal Adalı'nın Italiano’ya hediyesi
Beşiktaş'tan yılın transfer çalımı için dev adım! Siyah-beyazlılar, geçen sezon Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Inter'in İtalyan milli orta sahası Davide Frattesi için resmi temaslara başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda düğmeye basan Serdal Adalı yönetimi, Çizme ekibinde geleceği belirsizliğini koruyan 24 yaşındaki yıldızı kadroya katarak orta sahasına birinci sınıf bir dinamizm katmayı hedefliyor.