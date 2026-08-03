  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kalesinde tam 20 şut birden gördü! Rams Park'ı korkutan istatistik: Galatasaray'dan acil yardım çağrısı! Görenler cami çatısından gözlerini alamıyor! Kargalar düşürdü filizlenip boy verdi Hindistan'da ve Çin Tıbbı'na adı geçiyor: Akciğerlerin şifasıdır! Güçlü bir malzeme.. İşte detaylar pes dedirtti Maliyetler hızla düşüyor Çiftçilerin yeni mühendisi yapa zeka Göbeklitepe’de sınırlar genişliyor: Duble yoldan engelsiz geziye! Cumhurbaşkanı’na hakaret etmişti! Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök dansöz gibi kıvırdı Türkiye cezaevinde besliyordu: Affetmediler, anında idam ettiler
Spor
5
Yeniakit Publisher
Müthiş bir yıldız daha: Okan Buruk'un hayaliydi! Serdal Adalı'nın Italiano’ya hediyesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müthiş bir yıldız daha: Okan Buruk'un hayaliydi! Serdal Adalı'nın Italiano’ya hediyesi

Beşiktaş'tan yılın transfer çalımı için dev adım! Siyah-beyazlılar, geçen sezon Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Inter'in İtalyan milli orta sahası Davide Frattesi için resmi temaslara başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda düğmeye basan Serdal Adalı yönetimi, Çizme ekibinde geleceği belirsizliğini koruyan 24 yaşındaki yıldızı kadroya katarak orta sahasına birinci sınıf bir dinamizm katmayı hedefliyor.

#1
Foto - Müthiş bir yıldız daha: Okan Buruk'un hayaliydi! Serdal Adalı'nın Italiano’ya hediyesi

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferinde dev bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, geçtiğimiz sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ısrarla kadrosunda görmek istediği Davide Frattesi için Inter ile temas kurduğu iddia edildi.

#2
Foto - Müthiş bir yıldız daha: Okan Buruk'un hayaliydi! Serdal Adalı'nın Italiano’ya hediyesi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki milli orta sahanın Inter’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcu takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürse de Milano ekibinden ayrılma ihtimali masada duruyor.

#3
Foto - Müthiş bir yıldız daha: Okan Buruk'un hayaliydi! Serdal Adalı'nın Italiano’ya hediyesi

Gazzetta dello Sport’un aktardığı detaylarda; Frattesi’nin Almanya’daki sezon öncesi kampında ve Uzak Doğu turnesinde sergilediği yüksek performansa rağmen, Inter’deki kariyerinin sonuna gelmiş olabileceği vurgulandı. Çizme ekibinin, yeni transferlere bütçe yaratmak adına oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtiliyor.

#4
Foto - Müthiş bir yıldız daha: Okan Buruk'un hayaliydi! Serdal Adalı'nın Italiano’ya hediyesi

Serdal Adalı yönetimi, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Hem 8 numara hem de hücuma dönük orta saha pozisyonunda görev yapabilen Frattesi transferiyle, siyah-beyazlıların orta sahadaki dinamizmini üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!
Dünya

Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait "Yanina" adlı konteyner gemisinin, Karadeniz'de insansız hava aracı (..
Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu! Özgür’e destek verene maaş iddiası
Siyaset

Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu! Özgür’e destek verene maaş iddiası

CHP’den istifa eden Özgür Özel ve 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti, bir canlı yayında mikrofonu açık kalan Faruk Turan’ın destekçi sosy..
DEM Parti İmralı'dan döndü
Gündem

DEM Parti İmralı'dan döndü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un İmralı Adası’nda gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin..
Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü
Yerel

Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü

Batman Sason'da kırsalında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaştı.
Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!
Gündem

Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir televizyon programında sergilediği Haddini Aşan ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başs..
Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar
Gündem

Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda hizmete sunulan yüzme havuzu, özel bireylerin yaz aylarını hem eğlenceli he..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23