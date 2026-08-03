Japonlar yine yaptı yapacağını: Çelik yanında pamuk kalıyor!

Seri üretim için biraz daha zaman gerekiyor Malzemenin şeffaflıktan hiçbir şey kaybetmeden bu seviyede bir sağlamlığa ulaşması büyük bir başarı. Ancak bu yenilikçi teknolojinin günlük hayatımıza girmesi hemen gerçekleşmeyecek. Araştırma ekibi, malzemenin seri üretime uygun hale getirilmesi ve fabrikalardaki bantlara inmesi için önlerinde birkaç yıllık bir süreç olduğunu ifade ediyor.