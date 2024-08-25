Yağlı saçlar bayram edecek: Saçı berbat etmemek için aciil yardıma ihtiyaç duyan yapsın! Daha iyi bir şampuan yok!

Mısır tanelerinden elde edilen nişasta, sosların ve çorbaların katılaştırılmasında kullanılır. Saç bakımında tercih edilen mısır nişastası artık sadece mutfakta değil, güzellik dolaplarındaki yerini aldı. Sosyal medyada herkesin ilgisini çeken bakım rutini saçlara harika etkiler veriyor.

Saçlarınızı yıkamak için vaktiniz yoksa hiç endişelenmeyin. Mısır nişastasını kuru şampuan olarak tercih edebilirsiniz. Saç diplerine biraz serpin, ardından deriye masaj yaparak yedirin. Bu sayede fazla yağ emilecek ve dolgun görüntü oluşacak. ,

Yağlı saç kökleri, zamanla saçın sönük ve cansız görünmesine neden olabilir. Mısır nişastası fazla yağı emer ve yağın verdiği ağır hissiyatı hafifletir. Ayrıca cilt üzerinde nazik bir peeling etkisi yaratarak saç diplerinde birikmiş olan ölü deri hücrelerini ve kirleri temizler.

Mısır nişastasını su ile karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra, saç diplerine hafifçe masaj yaparak uygulamak mümkündür. Bu şekilde yapılan düzenli uygulamalarla saç derisinde ciddi bir temizlik sağlanır. Hacim ve dolgunluk kazandırır.

İnce telli saçlara sahip bir kişi saç diplerine mısır nişastası uygulayarak, saçlarının daha dolgun ve kabarık görünmesini sağlayabilir. Saçın daha kolay şekil alması için mısır nişastasından yardım alabilirsiniz. Günlük saç bakım rutininde bir kurtarıcı olacaktır.

Saç maskesi yapımı

- 1 yemek kaşığı mısır nişastası

- 1 yemek kaşığı su

- Birkaç damla uçucu yağ

Küçük bir kabın içerisine macun oluşturmak için nişasta ve suyu karıştırın. İsteğe bağlı olarak uçucu yağ ekleyebilirsiniz. Maskeyi 10-15 dakika kuruyana kadar bekletebilirsiniz. Ardından ılık suyla durulayın.

Pratik şekilde yapılan uygulamalar saç diplerini büyük problemlerden kurtarır. Saç stilinin bozulmadan daha uzun süre kalmasını sağlayabilir. Kullanılan kimyasal ürünler yerine etkili bir doğal bakım ürünü olduğunu söyleyebiliriz.

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