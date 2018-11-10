Yağlı egzamaya dikkat!
Yağlı egzama nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?10 Kasım 2018 Cumartesi 22:24
Yağlı egzama ''Seboreik Egzama'' olarak adlandırılmaktadır. Aşırı yağlanma ve yağ bezi sayısının fazla olduğu bölgelerde iltihaplanma sonucuna seboreik egzama oluşmaktadır. Yağlı egzamanın oluştuğu bölgeler genellikle kırmızı, pullu ve yağlı bir görünüm içeren deri hastalığıdır. Kaşıntılı bir deri hastalığıdır. Seboreli egzama, tüylü ve kıvrımlı bölgelerde oluşmaktadır. Seboreik egzama, oldukça yaygın bir deri hastalığıdır. Bu deri hastalığı 3 yaş grubu çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Özellikle bebeklerde ''konak'' adı verilen şekilde görülmektedir.
Yetişkinlerde ise sıkça görülen bir deri hastalığıdır. Bu hastalık her yaş grubunda tedaviye yanıt vermektedir fakat tekrar oluşumu görülmektedir. Yani tedavi sonrasında nüksetme ihtimali vardır. Genellikle cilt yapısı yağlı olan kişilerde görülmektedir fakat cilt yapısı yağlı olmayan, farklı cilt yapılarına sahip olan kişilerde de görülebilir. Bu hastalık özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülmektedir.
BELİRTİLERİ
Kepeklenme
Saçlı deride kırmızılık
Aşırı yağlanma
Kaşıntı
Islaklık hissi
Küçük su toplamaları
Kabarcıklar ve ciltte düzensizlik
Deri iltihabı
Pullanma
Kabuklanma
YAĞLI EGZAMA HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR?
Yağlı egzama genellikle tüylü ve kıvrımlı bölgelerde görülmektedir.
Saç derisi
Kaşlar
Koltuk altı
Göğüs arası
Kasık
Ense
Alın
Kulak girintileri
Burun kenarları
Göbek deliği
Göz kapakları
NEDENLERİ
Yağlı egzama her hasta da net bir sebeple oluşmamaktadır. Seboreik egzamanın oluşum sebebi bilinmemektedir fakat genetik ve çevresel faktörlerden oluştuğu belirtilmektedir. Genellikle aşırı stres ve zayıf bağışıklık sistemi sebebiyle oluştuğu düşünülmektedir.
YAĞLI EGZAMA TEDAVİSİ
Seboreik egzama, bazı durumlarda kendi kendine iyileşen bir hastalıktır. Düzenli tedavi ile kontrol altına almak mümkündür. Seboreik egzamayı oluşturan ve arttıran durumlar belirlenmelidir. Genellikle aşırı stres ve sinir merkezine bağlı gelişen bir hastalıktır. Aynı zaman bağışıklık sistemi zayıflığından da oluşmaktadır. Bunedenle hastanın yaşam tarzı ve kalitesi önem taşımaktadır. Hayatında stres oluşturacak nedenleri engellemesi gerekir. Bağışık sisteminin güçlenmesini sağlaması gerekir.
Seboreik egzama, tedavisi mümkündür fakat belli aralıklarla ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı tedaviye düzenli olarak devam edilmelidir. Seboreik tedavisinde cildiye ve dermatoloji bölümünden uzman doktorlara görünmeniz gerekmektedir. Uzman doktorun belirlediği şekilde tedavi başlanmalı ve devam etmelidir. Yağlı egzama tedavisinde ilaç, krem ve şampuanlar kullanılmaktadır.
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