Yağlarınızdan kurtulmak için sabah gözlerinizi açar açmaz bu çayı içmelisiniz!

Kilo verememenin temelinde az su tüketmek, hareketsizlik ve metabolizmanın yavaş çalışması yatar. Peki, metabolizmayı harekete geçirmek için uyanır uyanmaz ne yapılması gerekiyor? Gün boyu hızlı bir metabolizmaya sahip olmak istiyorsanız; aç karna şahane bir çay içebilirsiniz. Bu çayı düzenli olarak iki hafta kullandığınızda vücudunuzda yaşanan değişimi gözlerinizle fark etmeye başlayacaksınız.

Sabah çayı

Malzemeler:

Bir bardak sıcak su

1 dilim yeşil elma

3-4 yaprak nane

34 yaprak maydanoz

Bir adet çubuk tarçın

1 küçük parça zencefil

Birkaç damla limon

Tüm malzemeleri bir bardağa yerleştirin.

Malzemelerin üzerine kaynar suyu dökün.

Çayınızın demlenmesi için 5-6 dakika bekleyin.

Arzu ederseniz çayınızı süzüp içebilirsiniz.