Yağlarınızdan kurtulmak için sabah gözlerinizi açar açmaz bu çayı içmelisiniz!
Metabolizmanızı harekete geçirmek için bu çay fazlasıyla işinize yarayacak.06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:55
Kilo verememenin temelinde az su tüketmek, hareketsizlik ve metabolizmanın yavaş çalışması yatar. Peki, metabolizmayı harekete geçirmek için uyanır uyanmaz ne yapılması gerekiyor? Gün boyu hızlı bir metabolizmaya sahip olmak istiyorsanız; aç karna şahane bir çay içebilirsiniz. Bu çayı düzenli olarak iki hafta kullandığınızda vücudunuzda yaşanan değişimi gözlerinizle fark etmeye başlayacaksınız.
Sabah çayı
Malzemeler:
- Bir bardak sıcak su
- 1 dilim yeşil elma
- 3-4 yaprak nane
- 34 yaprak maydanoz
- Bir adet çubuk tarçın
- 1 küçük parça zencefil
- Birkaç damla limon
Tüm malzemeleri bir bardağa yerleştirin.
Malzemelerin üzerine kaynar suyu dökün.
Çayınızın demlenmesi için 5-6 dakika bekleyin.
Arzu ederseniz çayınızı süzüp içebilirsiniz.
YORUM YAZ