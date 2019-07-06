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Yağlarınızdan kurtulmak için sabah gözlerinizi açar açmaz bu çayı içmelisiniz!

Metabolizmanızı harekete geçirmek için bu çay fazlasıyla işinize yarayacak.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:55
Yağlarınızdan kurtulmak için sabah gözlerinizi açar açmaz bu çayı içmelisiniz!

Kilo verememenin temelinde az su tüketmek, hareketsizlik ve metabolizmanın yavaş çalışması yatar. Peki, metabolizmayı harekete geçirmek için uyanır uyanmaz ne yapılması gerekiyor? Gün boyu hızlı bir metabolizmaya sahip olmak istiyorsanız; aç karna şahane bir çay içebilirsiniz. Bu çayı düzenli olarak iki hafta kullandığınızda vücudunuzda yaşanan değişimi gözlerinizle fark etmeye başlayacaksınız.

Sabah çayı

Malzemeler:

  • Bir bardak sıcak su
  • 1 dilim yeşil elma
  • 3-4 yaprak nane
  • 34 yaprak maydanoz
  • Bir adet çubuk tarçın
  • 1 küçük parça zencefil
  • Birkaç damla limon 

Tüm malzemeleri bir bardağa yerleştirin.

Malzemelerin üzerine kaynar suyu dökün.

Çayınızın demlenmesi için 5-6 dakika bekleyin.

Arzu ederseniz çayınızı süzüp içebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:55
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