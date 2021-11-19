Yağışlı havada 3 araç birbirine girdi

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatsizliği de eklenince zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devrek yol ayrımı istikametinden Kepez Mahallesi istikametine seyir halinde olan 67 ACC 147 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı istikamette yer alan 67 UB 194 plakalı Renault marka otomobile arkadan çarpması sonrası 34 HG 500 plakalı Mercedes marka otomobilin de yer aldığı zincirleme kaza yaşandı. Trafik ekipleri tarafından, kaza sonrası bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlandı. 3 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 67 ACC 147 plakalı Tofaş marka otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Tutanak tutulmasının ardından diğer araçların da yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.