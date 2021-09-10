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Gündem

Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilitlendi

İstanbul'daki yağmur trafiği kilitledi. İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 07:59:00 -
Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilitlendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da yağışlar sabah saatlerinde etkili oldu.

Yağışlar beraberinde haftanın son iş gününde trafikte yoğunluğu da getirdi. İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.

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Yorumlar

Hasan

Hiç şaşırmadım. Fetonun yedeği süleymancılar var chpkk var var oğlu var tabii bunlar emirleri aynı yerden aldıkları için bir bileri kollayıp gözetiyorlar
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