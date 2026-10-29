Yağış, sel, hortum... Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların bazı bölgelerde kuvvetini artıracağı tahmin edilirken Meteoroloji peş peşe uyarılarda bulundu.

3 İLDE YAĞIŞIN ŞİDDETİ ARTACAK

Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümü ile Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ancak özellikle Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde durum daha ciddi.

Bu bölgelerde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yayımladığı özel uyarıda Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yağış miktarının yerel olarak metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında ulaşabileceği bildirildi.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Şiddetli yağış beraberinde birçok riski de getiriyor.

Meteoroloji vatandaşları;

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Özellikle kıyı bölgeleri için hortum riski de bulunuyor.

ANTALYA'DA YER YER AŞIRI YAĞIŞ

Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin değerlendirmesine göre Antalya merkez ve doğu kesimlerinde yağışların şiddetli, bazı noktalarda ise aşırı seviyeye çıkabileceği tahmin ediliyor.

Antalya merkez, Aksu ve Alanya'da özellikle günün ilk bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor.

MARMARA'DA POYRAZ SERT ESECEK

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak.

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İstanbul'da da sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli olması beklenirken kuvvetli poyraz nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

DOĞUDA SICAKLIK YÜKSEK KALACAK

Hava sıcaklıklarında ise Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında farklı bir tablo görülecek.

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, bazı noktalarda normallerin altında seyretmesi bekleniyor.

Doğu kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, özellikle kuvvetli ve şiddetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların gün boyunca yayımlanacak güncel uyarıları takip etmelerini istedi.