Yağan dolu caddeleri beyaza bürüdü
Almanya'nın güney kesiminde yer alan Bavyera ve Baden Württemberg eyaletleri, önceki gün yoğun dolu yağışıyla beyaza büründü. Nürnberg, Bamberg ve Knetzgau'da meydana gelen aşırı yağış, caddelerin sular altında kalmasına neden oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bunun yanı sıra, şiddetli fırtına birçok şehirde ciddi hasara yol açtı.
Almanya'nın güney kesimindeki Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde önceki gün yağan yoğun dolu, caddelerin beyaza bürünmesine neden oldu. Nürnberg, Bamberg ve Knetzgau'da aşırı yağış caddelerin sular altında kalmasına yol açtı, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan şiddetli fırtına da pek çok kentte hasar bıraktı.
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