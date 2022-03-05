Yağ yakımını hızlandırıcı içecek tarifleri! Bire bir yağ yakan sirke kürü

Sabah aç karnına içtiğimiz şeylerin kalori yaktığını biliyor muydunuz?

Dengeli bir diyet, spor ve yağ yakmaya yardımcı içecekler ile metabolizmanızı hızlandırarak bölgesel yağlarınızdan kısa bir süre içerisinde kurtulabilirsiniz. İşte metabolizmanızı hızlandıran, yağ yakımını kolaylaştıran, birbirinden lezzetli içecek tarifleri…

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Bire bir yağ yakan sirke kürü tarifi için malzemeler

1 yemek kaşığı sirke

1 adet limon suyu

1 su bardağı sıcak su

Bire bir yağ yakan sirke kürü tarifi nasıl yapılır?

Bardağa sirke eklenir limon suyu da sıkılıp eklenir ve karıştırılır son olarak ta 1 su bardağı sıcak su eklenerek karıştırılır.

Limonlu Su

Uzmanlar özellikle sabahları, kahvaltıdan 15-20 dakika önce limonlu ılık su içmeyi tavsiye ediyor. Limonlu su yağ yakmaya yardımcıdır. Özellikle karın ve bel bölgesindeki yağları eritir. Limonun içindeki vitamin ve mineraller vücut için çok faydalıdır. Karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Ayrıca kabızlığı azaltır ve sindirim sisteminin fonksiyonlarını iyileştirir.

Malzemeler:

Bir bardak ılık su (içme suyu)

Yarım limonun suyu

Karın yağı eriten kür nasıl yapılır?

Suyu biraz ısıtın. Yarım limonun suyunu sıkın. Su ve limonu birleştirin. Limonlu suyunuz hazır!

Maydanoz ve Limon İçeceği

Yağ yakma özelliğinin yanı sıra sivilceleri yok eden ve karaciğeri temizleyen bir içecek tarifi ile karşınızdayız. Üstelik yapımı oldukça kolay. Limonun tansiyon düşürücü etkisi nedeniyle, tansiyon hastalarının bu kürü uygulaması önerilmez. Hazırsanız şimdi tarife geçebiliriz!

Malzemeler:

Yarım demet maydanoz

1 limon suyu

1 çay bardağı içme suyu

Hazırlanışı:

Maydanozu saplarıyla birlikte blenderdan geçirin. Limonun suyunu sıkın ve püre haline getirdiğiniz maydanoza ilave edin. İçeceğiniz hazır bile!

Yağ yakan bu içeceği kahvaltıdan yaklaşık 20 dakika sonra tüketmelisiniz.

Bu kürün 15 günlük 2 bölüm halinde yapılması tavsiye edilir. Yani küre başlandığında 15 gün hiç ara vermeden devam edilmeli. 15 günün sonunda 3-5 gün ara verilmeli. Aranın ardından yeniden küre başlanmalı ve 15 gün ara vermeden devam edilmeli.

Yağları parçalayan içecekler

Sabah aç karnına sirkeli su içmek yağları parçalar. Suyun ılık olmasına özen gösterin.

Maydanoz kürü ödemleri attırır. Kilo vermeye yardımcı olur.

Sabah zerdeçal çayı mideyi rahatlatır ve kalori yaktırır.

Sabah aç karnına bir bardak yeşil çay yağ yakımını hızlandırır.

Limonlu su toksin attırır. Vücutta biriken zehir bu yolla dışarı atılır.

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