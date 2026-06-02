İşçiler belediye kapısında kendisi tatildeydi! Phuket'çi başkanın son görüntüsü ortaya çıktı
İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk operasyonunda, gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın hastaneye sevk edilirken çekilmiş ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Maaşlarını alamayan işçilerin belediye kapısındaki grevleri sürerken sevgilisi ile Phuket adasında tatilde olan Duman’ın son görüntüsü ibretlik olarak yorumlandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra eski başkanlar, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 54 şüphelinin gözaltı süreci devam ederken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a ait gözaltında ilk fotoğraf karesi ortaya çıktı.
54 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI
Edinilen son bilgilere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi. Soruşturmanın kapsamının son derece geniş olması, şüpheli sayısının fazlalığı, alınacak ifadelerin uzunluğu ve ele geçirilen dijital materyallerin inceleme sürecinin zaman alacak olması nedeniyle, emniyet güçlerine savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi.
Yolsuzluk ağının mali boyutunu ve rüşvet trafiğinin şifrelerini tam olarak çözmek isteyen savcılık, delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla soruşturma dosyasına mahkeme kararıyla getirdiği gizlilik kararını titizlikle uyguluyor.
