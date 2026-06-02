Karadeniz'de Türkiye'ye gelen gemi vurulmuştu! Rusya'dan sıcak açıklama

Karadeniz'de Türkiye'ye gelen gemi vurulmuştu! Rusya'dan sıcak açıklama

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın Karadeniz'de tankerlere saldırısı, durumu istikrarsızlaştıran bir provokasyon" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Karadeniz'de tankerlere saldırısının, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir provokasyon olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin, Karadeniz'deki terör faaliyetlerini artırmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı geminin geçen hafta insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramasını değerlendirdi.

"Ukrayna ordusunun, İHA’ları kullanarak gemilere haydutça baskınlar düzenlediğini ve suçu Rusya'ya attığını" belirten Zaharova, "Kiev yönetiminin, Karadeniz'deki terör faaliyetlerini artırmasından endişe duyuyoruz. Bu, sivil gemi taşımacılığı için koşulların bozulmasına ve risklerin artmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

 

Zaharova, bölgedeki her türlü güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılmasının, Ukrayna krizinin kapsamlı çözümündeki en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna’ya ait insansız araçların, Türkiye kıyısında Boğaz yakınlarında tankerlere yönelik saldırısı, Karadeniz bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir provokasyon. Sivil ticaret gemilerine karşı bu eylemler, olaylara karıştığını inkar etmeyi tercih eden Kiev cuntasının uluslararası hukuk normlarına tamamen kayıtsız kaldığını gösteriyor. Terör eylemleri niteliğinde olan bu tür provokasyonlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız soruşturma yapılması gerekiyor."

Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı yük gemisinin, Karadeniz'de saldırıya uğradığını, 2 Türk vatandaşının da yaralandığını bildirmişti.

