Malatya'da 5 kişi feci şekilde can vermişti: Mahkemeden kara çıktı!
Malatya'da 5 kişinin öldüğü ve 31 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasına ilişkin davada karar belli oldu.
Kaza, 2 Ocak 2024 tarihinde Malatya-Kayseri kara yolunda Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Kuş yönetimindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü Malatya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bir süre sonra ise İbrahim Aydın idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon, devrilmiş halde bulunan otobüse çarptı.
5 KİŞİ ÖLDÜ 31 KİŞİ YARALANDI Meydana gelen kazada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Vildan Donat, Abuzer Ak, Gülizar Sarsılmaz ve Yüksel Oktay hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından otobüs sürücüsü Yaşar Kuş hakkında Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Kamyon sürücüsü İbrahim Aydın hakkında ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından kusursuz bulunduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
