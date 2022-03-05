Lahana: Soğuk algınlığına bire bir! Lahananın faydaları nelerdir?

Lahana en çok tüketilen sebzelerden biridir. Ancak lahananın en besleyici sebzelerden biri olduğunu herkes tarafından bilinmemektedir. Lahana çeşitli temel vitamin ve minerallerle yüklüdür ve sindirim sistemi, cilt, saç ve bağışıklık sistemi için iyidir. Lahana, Ayurveda'da da adı geçen iyileştirici özelliklere sahiptir.

Lahana ne işe yarar?

İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kansere karşı korur. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengede tutar. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Lahana soğuk algınlığına iyi gelir mi?

Lahana aslında kış aylarında daha çok yetişen bir sebzedir. Özellikle kış aylarında meydana gelen birtakım soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklar için oldukça faydalı etkiler oluşturabilen bir bitkidir. Bu hastalıkların yanı sıra lahananın bir diğer faydası da öksürüğü ve boğaz ağrısını kesmesidir.

Lahana ağrıyan bölgeye nasıl uygulanır?

Yeterince ısınan folya içindeki lahanaları ağrı veya ödem oluşan bölgeye sarın. Üzerini streç filmle iyice kapatın. Bir saat boyunca rahatsızlık duyduğunuz bölgede bekletin. Lahanayı çıkardıktan sonra bölgeyi temizlemeniz gereklidir.

Diz ağrısına lahana nasıl uygulanır?

Pembenar'ın haberine göre yeterince ısınan folya içindeki lahanaları ağrı veya ödem oluşan bölgeye sarın. Üzerini streç filmle iyice kapatın. Bir saat boyunca rahatsızlık duyduğunuz bölgede bekletin. Lahanayı çıkardıktan sonra bölgeyi temizlemeniz gereklidir.

Beyaz lahana iltihaba iyi gelir mi?

Beyaz lahana, turpgiller familyasında yer alan çok faydalı bir sebzedir; güçlü bir antioksidan ve iltihapönleyicidir.

Lahana ödemi alır mı?

İçindeki antioksidanlar ile ağrıyı dindiren ve şişkinliği gideren lahana, ayrıca ödemin giderilmesine de yardımcı oluyor. Ayağınıza saracağınız lahana ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Lahananın içindeki mineral ve antioksidanların ayakta oluşan ağrı ve ödeme şifa olduğu söyleniyor.

Lahananın faydaları

Yaşlanma Belirtilerini Düşürür

Serbest Radikallerle Mücadeleye Yardımcı Olur

Kurtarma İşlemini Hızlandırır

Cildi İyileştirir

Alerjilerden Kurtulma Sağlayabilir

Kanseri Önleyebilir

Sindirim Sistemine İyi Gelir

Kilo Vermeyi Teşvik Eder

Gözü Korur

Saç Sağlığını İyileştirir

Kalp Sağlığını İyileştirir

Beyin İçin İyi

Kemikleri Güçlendirmeye Yardımcı Olur

Kan Basıncını Düzenler

Diyabetik Hastalar İçin İyi

Hamile Kadınlar İçin İyidir

Bağışıklığı Artırır

Peptik Ülserin Tedavisine Yardımcı Olur

Lahana tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Herhangi bir gıdada olduğu gibi lahana alımı da ılımlı ve kontrollü olmalıdır . Ancak peptik ülser ve gastrit teşhisi konan kişilerin önce bir doktora danışmaları önerilir. Sayısız faydası olan lahana, hamilelikte dikkatli tüketilmelidir. Anne adayları alımına dikkat etmelidir.

Lahana, tiroid bezinin işlevini etkileyebilecek maddeler olan guatrojenler içerir, bu nedenle tiroid sorunu olanlar lahana tüketmeden önce bir uzmana danışmalıdır. Ayrıca lahana iyot emilimini azaltır.

Lahana türleri arasındaki farklar

Kırmızı lahana beyazdan daha fazla koruyucu madde içerir. Beyazdan 6-8 kat daha fazla C vitamini içerir, 100 gr taze kırmızı lahana 28.3 mg'ı antosiyanin olmak üzere 196.5 mg polifenol içerirken aynı miktarda beyaz lahan 0.01 mg antosiyanin dahil 45 mg polifenol içerir.

Araştırmalara göre, kırmızı lahanada bulunan antioksidanlar, özellikle antosiyaninler beyin hücrelerini serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyabilir.

İki lahana türü de kış aylarında uzun süre taze tutulabilir. Kırmızı lahanalar ısıl işlem ve pişirme sırasında rengini kaybettiği ve karardığı için genellikle salata yapımında kullanılır. Kırmızı lahana sindirimi uyarır, diş eti kanamalarına ve soğuk algınlığına yardımcı olur. Karalahananın besin içeriği ise beyaz lahanaya benzerdir.

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