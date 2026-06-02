TMSF, el konulan FETÖ dönercisini rekor fiyata satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde bulunan Maydonoz Döner Grubu’na bağlı beş şirketin yüzde 100 hisselerini satışa çıkaracağını duyurdu. İhalenin kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilirken, şirketler için belirlenen toplam muhammen bedelin 1 milyar 950 milyon TL olduğu açıklandı.

Satışa çıkacak şirketler arasında Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ bulunuyor. Yatırımcılar, tüm şirketlerin yer aldığı hisse paketine sahip olabilmek için başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU TEMİNATI 97.5 MİLYON LİRA

İhaleye katılmak isteyenlerin, başvuru şartı olarak 97 milyon 500 bin TL teminat ödemesi gerekiyor. Bu teminat, nakit ödeme şeklinde ya da süresi belirsiz ve kesin banka teminat mektubu ile kabul ediliyor. Ayrıca gerekli şartları sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak. İhaleye dair şartname, 150 bin TL karşılığında TMSF’nin İstanbul Şişli’deki merkez ofisinden alınabiliyor.

Süreç kapsamında yatırımcılar, veri odasına erişim sağlayıp tesis ziyareti gerçekleştirme hakkına da sahip olacak. Bunun için 1-19 Haziran 2026 tarih aralığında, 250 bin TL ödeme yaparak ve gizlilik taahhütnamesi imzalayarak başvuru oluşturmak yeterli olacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 23 HAZİRAN

Yarışmaya katılmak isteyenlerin 23 Haziran 2026 saat 16.30’a kadar teklif zarflarını TMSF’nin İstanbul’daki merkezine elden teslim etmesi şart koşuluyor. Belirtilen tarih ve saatin ardından yapılacak başvurular ise geçersiz sayılacak.

Kapalı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ikinci aşama olan açık artırmaya geçilecek. Bu çerçevede İhale Komisyonu, 24 Haziran 2026 günü saat 10.30’da başvuruları açacak ve en yüksek teklifin belirlenmesiyle ihale tamamlanacak. Şirketlere ilgi gösteren yatırımcılar için süreç boyunca titiz bir değerlendirme yapılacağı ve şeffaf bir satış süreci izleneceği vurgulandı.