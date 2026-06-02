Bakan Gürlek ve Çiftçi'den Bahçeli'ye ziyaret! Konu: Milli meseleler!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede milli meseleler ve ülke gündemine ilişkin başlıkların ele alındığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi de yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiklerini, görüşmede ülkenin temel meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu, devlet yönetimi ve siyasi gündeme dair başlıkların da ele alındığını aktardı.
BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR
Çiftçi, Devlet Bahçeli’nin milli meselelerdeki duruşuna dikkat çekerek, “Ülkenin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye’ye büyük katkı sunduğunu” ifade etti. Ziyarete gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Bahçeli’ye teşekkür edildi.
