İran'a nükleer saldırı mı düzenlenecek? Korkunç açıklama

İran'a ait resmi bir gazete, bugün yayımladığı yazıda, ABD'nin Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesi yönündeki ısrarının, ülkeyi boyun eğdirmeyi amaçlayan olası bir nükleer saldırının hazırlığı olabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin söz konusu stokların ülke dışına çıkarılmasının teknik açıdan son derece karmaşık ve hassas bir süreç olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Grossi ayrıca gelecekte yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın, İran'ın mevcut teknolojik kapasitesini ve savaş sonrası koşulları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Gazete, ABD ve israil liderlerinin, diğer baskı yöntemlerinin başarısız olması halinde İran'ı boyun eğdirmenin tek yolu olarak nükleer bombardımanı görebileceğini belirtti.

Haberde, uranyum zenginleştirme konusunun yirmi yılı aşkın süredir İran ile Batılı ülkeler, özellikle de ABD arasındaki nükleer müzakerelerin en tartışmalı başlıklarından biri olduğu belirtildi. Son yıllarda ise yüzde 60'ın üzerinde zenginleştirilmiş uranyum stokları da anlaşmazlık konularına eklendi.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı konularda esneklik sinyalleri vermesine rağmen Washington'un uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması ve nükleer faaliyetlerin durdurulması yönündeki talebinden geri adım atmadığını belirtti.

İran'daki reformistlere yakınlığıyla bilinen gazete, bazı Amerikan çevrelerinin İran'ı II. Dünya Savaşı'ndaki Japonya ile kıyasladığını ifade etti. Bu çevrelerin, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını Japonya'yı teslim olmaya zorlayan tek unsur olarak gördüklerini ve aynı yaklaşımın İran'a yönelik değerlendirmelerde de etkili olduğunu ileri sürdü.

Gazeteye göre Washington ve Tel Aviv'deki bazı karar vericiler, ayrılıkçı hareketlerin teşvik edilmesi veya ekonomik baskı gibi yöntemlerin sonuç vermemesi halinde nükleer saldırıyı son seçenek olarak değerlendirebilir.

Haberde ayrıca, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını elinde tutmasının, ülkenin nükleer silah üretiminin son aşamasına ulaşması durumunda verebileceği olası bir karşılık nedeniyle böyle bir saldırının maliyetini yükselttiği belirtildi.

Gazete, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını savunan görüşleri de eleştirerek, Fransa, Pakistan, Hindistan ve Kuzey Kore gibi ülkelerin nükleer güç haline gelmelerinin jeopolitik dengeleri değiştirdiğini ve stratejik kazanımlar sağladığını ifade etti.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmasının "zor ama imkansız olmadığını" söyledi.

İran'ın "Khabar Online" sitesine konuşan Grossi, bu sürecin teknik açıdan son derece hassas ve karmaşık olduğunu belirterek, "Bu madde gaz formunda bulunuyor ve son derece kirletici özellik taşıyor. Dolayısıyla taşınması ve işlenmesi kolay bir süreç değil." dedi.

Grossi, şu anda uranyumun ülke dışına çıkarılması ya da daha düşük saflık seviyelerine seyreltilmesi gibi seçeneklerin masada olduğunu ve bu konuların hâlen müzakere edildiğini ifade etti.