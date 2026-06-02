Yandex’te nostalji akını: Milli Takım coştu binlerce kişi onları aradı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması, Türk taraftarlar arasında 2002 Dünya Kupası'na yönelik nostalji ve heyecanı yeniden gündeme getirdi.

Paylaşılan veriler, kullanıcıların Türkiye'nin Dünya Kupası'nda son kez yer aldığı ve üçüncülük elde ettiği 2002 kadrosuna gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

Yandex Arama sorgu verilerine göre, 2002 Dünya Kupası'na yönelik ilgi, Türkiye'nin Kosova karşısında aldığı galibiyet ve 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasının ardından 31 Mart'ta belirgin şekilde yükselmeye başladı.

Söz konusu ivme ertesi gün de devam ederken, arama ilgisi 1 Nisan'da 31 Mart'a kıyasla iki katına çıkarak zirveye ulaştı.

Aramalar, taraftarların en çok hangi konulara ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Bazı kullanıcılar, eski milli futbolcu İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı altın gole ilişkin aramalar yaparken, "İlhan Mansız altın gol" ve "İlhan Mansız dünya kupası golü" aramaları öne çıktı.

Eski milli futbolcu Ümit Davala'nın saç stili de ilgi gören başlıklar arasında yer alırken, "Ümit Davala saç" ve "Ümit Davala 2002 saç" aramaları dikkati çekti.

Öte yandan birçok kullanıcı, eski milli futbolculardan İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Yıldıray Baştürk gibi oyuncuların güncel durumlarına ilişkin bilgi aradı.

Yandex AI, 2002 kadrosunda yer alan oyunculara ilişkin kapsamlı profiller de sunuyor. Bu profillerde oyuncuların kariyer başlangıçları, kariyerlerinin nasıl şekillendiği ile attıkları goller, yaptıkları asistler ve lig maçları dahil olmak üzere kariyerleri boyunca elde ettikleri başarılara ilişkin bilgiler yer alıyor.

Taraftarlar, 2002 yazının atmosferine dönerek o dönemi özel kılan anlara yeniden ulaşabiliyor. İlhan Mansız'ın altın golü gibi hafızalarda yer eden anlar sorulduğunda, Yandex AI bu golün önemine, neden "altın gol" olarak anıldığına ve spor uzmanlarının değerlendirmelerine ilişkin bilgiler sunarken, golün videosunu da kullanıcılarla buluşturuyor.

Öte yandan, Rüştü Reçber'in kurtarışları da izlenebilirken, bu anlara ilişkin kısa özetlere de ulaşılabiliyor.

Yalnızca oyuncu profilleriyle sınırlı kalmayıp kadro bilgileri, maç özetleri, Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna ilişkin bilgiler, güncel milli takım haberleri ve son maç sonuçları gibi içerikler sunan Yandex AI, taraftarların futbola dair gelişmeleri tek bir platform üzerinden takip etmesine olanak tanıyor.