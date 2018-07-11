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Yağ yakıcı çay tarifi

Kilo vermeye karar verdiyseniz diyetinizi, metabolizmayı hızlandıran içeceklerle zenginleştirmeniz mümkün.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:09
Yağ yakıcı çay tarifi

1. ENGİNAR

Yapılan araştırmalar, Enginarda bulunan ve bir tür karbonhidrat olan inülin bileşenin, ghrelin adı verilen açlık hormonu azalttığı göstermiştir.

Bir tatlı kaşığı kuru enginar çayını 1 su bardağı kaynar su ile demleyin.

Lezzetlendirmek için 1-2 dilim limon ilave edin.

10 dakika bekledikten sonra sıcak olarak tüketin.

2. KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber vücudu ısıtır ısınır ve metabolizmayı hızlandırır.

Bir tatlı kaşığı kırmızı biberi 1 su bardağı kaynar su ile demleyin.

Lezzetlendirmek için 1-2 dilim limon ilave edin.

10 dakika bekledikten sonra sıcak olarak tüketin.

3. TARÇIN

Gıdalarla beraber alınan tarçın vücudun hızlı çalışmasını sağlar. Aynı zamanda vücuttaki kan şekeri seviyesini düşürür.

Bir tatlı kaşığı tarçını 1 su bardağı kaynar su ile demleyin.

Lezzetlendirmek için 1-2 dilim limon ilave edin.

10 dakika bekledikten sonra sıcak olarak tüketin.

4. ZENCEFİL

Vücudu ısıtır ve iştahı azaltır. Uzun süre tok hissetmeye yardımcı olur.

2 dilim taze ya da bir tatlı kaşığı toz zencefili 1 su bardağı kaynar su ile demleyin.

Lezzetlendirmek için 1-2 dilim limon ilave edin.

10 dakika bekledikten sonra sıcak olarak tüketin.

5. YEŞİL ÇAY

Kateşinler adı verilen antioksidanları yüksek oranda içeren yeşil, sağlıklı olmasının yanı sıra kilo vermeyi de kolaylaştırır. Yapılan araştırmalara göre, dengeli beslenerek ve 3 ay boyunca günde 2-3 kez yeşil çay içerek, vücut ağırlığınızın yüzde beşini kaybedebilirsiniz.

Bir tatlı kaşığı yeşil çay filizini veya hazır yeşil çay poşetini 1 su bardağı kaynar su ile demleyin.

Lezzetlendirmek için 1-2 dilim limon ilave edin.

10 dakika bekledikten sonra sıcak olarak tüketin.

6. ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi kandaki şekeri düzeylerini dengelemeye yardımcı olur.

Her gece yatmadan önce 1 yemek kaşığı elma sirkesini bir su bardağı su ile karıştırın.

Diyetiniz boyunca her akşam düzenli olarak içmeye devam edin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:09
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