Yağ yakan, tok tutan formül! İşte evde çok yemek yiyenlere tok tutan gizli silah: açlığı etkisiz hale getirdi

Yağ Yakan Tok Tutan Formül Tarifi İçin Malzemeler

1 büyük kase Yoğurt ( herhangi)

1 küçük Salatalık

1 diş sarımsak

6-7 ceviz

Yağ Yakan Tok Tutan Formül Tarifi Nasıl Yapılır?

Sizlere formda kalmak için, zayıflamayı destekleyen enfes bir Tarif. Bu cacıkla hem yağlarımız eriyecek hem de enerji verecek. Bütün Malzemelerin faydası saymakla bitmez. Hazırlaması kolay tadı nefis.

Bu tarifi ana yemeğin yanında bir defa birde akşam yatmadan öğün yerine yiyoruz.

Yoğurdu bir kaseye alalım ve iyice çırpalım, içine bir tane salatalığı kabuğuyla birlikte rendeleyelim. Sarımsağı içine küçük küçük doğrayalım ve içine cevizleri istenilen büyüklük ekleyelim karıştıralım. İşte bu kadar. Afiyet olsun!

ÖNE ÇIKAN VİDEO