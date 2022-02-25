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Kadın - Aile Yağ yakan kahve: Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışı
Kadın - Aile

Yağ yakan kahve: Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışı

Buzlu kahve numarasıyla yazın kolayca kilo verebilirsiniz. Yağ yakan buzlu kahve tarifi. Yağ yakıcı zayıflamaya yardımcı kahve tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-25 18:19:00 - 2022-02-25 18:26:47
Yağ yakan kahve: Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışı

"Türk kahvesi hiç soğuk içilir mi?" diye düşünebilirsiniz ama bu tarifle hem zayıflayacak hep damaklarınız şenlenecek. Buzlu Türk kahvesine bayılacaksınız. Üstelik bu kahve süt ile hazırlandığından sizi tok tutacak, tarçın ise iştahınızın kapanmasını sağlayarak kilo vermenize yardımcı olacak. Bu benzersiz lezzeti denemenizi öneririz.

Yağ yakan buzlu kahve tarifi

Buzlu Türk kahvesi tarifi

Malzemeler

  • 200 ml süt
  • 2 çorba kaşığı tepeleme Türk kahvesi
  • 1 çorba kaşığı kakao
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1-2 çorba kaşığı bal
  • 5-6 adet buz

Yağ yakan buzlu kahve nasıl yapılır?

1 çay bardağı sütü cezveye koyun. Ardından Türk kahvesi, kakao ve tarçını ekleyip karıştırın. İçinde süt ve kakao olduğundan dibinin tutmaması için kabarana kadar kısık ateşte ve karıştırarak pişirin. Yoğun kıvam alıp iyice kabarınca ocaktan alın ve büyük bir kabın içine boşaltın. Kalan 1 çay bardağı sütü bu kahve karışımına yavaş yavaş dökün, bir yandan da karıştırın. Damak zevkinize göre 1 ya da 2 çorba kaşığı bal ilave edip karıştırın. Bal yoksa toz şeker de kullanabilirsiniz. 

Buzlu türk kahvesinin faydaları

Birkaç malzemeyle kolayca hazırlanan buzlu Türk kahvesinin yağ yakıcı özelliği dışında daha birçok faydası bulunuyor.

-Mide duvarını güçlendirerek olası mide problemlerinin önüne geçer.

-Kalp ve damar sağlığını koruyarak kötü kolesterolü düşürür.

-Kahvenin etkin maddesi olan kafein, zihni açarak hafızayı güçlendirir.

-Şeker hastalığı riskini azaltır.

-Düzenli tüketildiğinde yorgunluk ve stresi alır.

-Vücut ısısını dengeler ve metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

-Süt ve tarçın içerdiği için tok tutar. Ayrıca yemek yeme isteğini bastırarak kilo vermeye yardımcı olur.

 

 

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