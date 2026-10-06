  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bekir Bozdağ istifa etti! AK Parti yeni TBMM Başkanvekili seçecek Trump adres verdi, eyalet ayağa kalktı: ‘Gelin Los Angeles’ı vurup yok edin’ Başvuru ekranı açıldı: Ailelere 11 bin 866 TL eğitim desteği Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti! Uyuşturucundan tutuklanmıştı! Ahmet Şık'ın ortağı PKK'lı çıktı HÜRSAT uydularında ilk fırlatma tarihi belli oldu Kandil’den yüz bulamayan Özel rotayı çakma ülkücülere çevirdi Belediyeler eliyle ülkeyi talan ettiler Fazladan 300 daireye kılıf arıyorlar! Tek kalemde 4 milyarlık vurgun Başkan Er: Malatya’nın geleceğini inşa ediyoruz
Gündem Fon soruşturmasında sıcak gelişme! AK Parti, Türkiye'ye duyurdu
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! AK Parti, Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! AK Parti, Türkiye'ye duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yaptığı açıklamada "Yarın İçtüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bizlere bilgi verecekler" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın Genel Kurul'da fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacağını bildirdi.

Zengin, TBMM Genel Kurulunda, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya değindi.

"Kim yanlış yaptıysa hesap verilmelidir"

Konuyu, "fon meselesi olarak" tanımladığını ifade eden Zengin, "Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasbettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir." diye konuştu.

 

Zengin, bu kişilerin mutlaka soruşturmaya tabi tutulması ve ifadeye çağrılması gerektiğini belirterek, "Bu konuyla ilgili olarak da şunu belirtmek istiyorum: yarın İçtüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bizlere bilgi verecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurul'da Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Siyonist alçaklardan Başkan Erdoğan’a fon tuzağı! FETÖ maskeli lobiden svastika kampanyası
Siyonist alçaklardan Başkan Erdoğan’a fon tuzağı! FETÖ maskeli lobiden svastika kampanyası

Gündem

Siyonist alçaklardan Başkan Erdoğan’a fon tuzağı! FETÖ maskeli lobiden svastika kampanyası

Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı
Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı

Gündem

Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çağrı: Fon krizinde süreç şeffaf yürütülsün
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çağrı: Fon krizinde süreç şeffaf yürütülsün

Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çağrı: Fon krizinde süreç şeffaf yürütülsün

Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!
Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Milletin parasına çökmüşler, malı götürmüşler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23