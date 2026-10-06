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Gündem Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi
Gündem

Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi

Yeniakit Publisher
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Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi

Sermaye piyasasında mağduriyet yaşayan vatandaşların ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla harekete geçen AK Parti, fonların tasfiyesi ve geri ödeme süreçlerini düzenleyen yaklaşık 10 maddelik yeni kanun teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor.

AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

FON KRİZİYLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ 10 MADDEDEN OLUŞUYOR

Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklif 10 maddeden oluşacak.

ENFLASYON FARKI DA ÖDENECEK

Ödemelerin kademeli yapılacağı belirtilirken, 1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek.

"HİÇBİR KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"

Düzenlemeye göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanında enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek. Elde edilen kaynakla yatırımcılara ödemeleri yapılacak.

Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı belirtildi. AK Partili kurmayların verdiği bilgiye göre bu süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.

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Yorumlar

Vay vay

Yahu he he..10 ay beklediniz milletin parasına çöktüler, malı götürdüler sonra kanun teklifi getiriyorsunuz...
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