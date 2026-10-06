İBB’deki dev rüşvet çarkı mahkemede itiraf edildi! Elektrikçilikten patronluğa yükseltilen sanık 1.5 milyon doları elden teslim etmiş

Mahkemede savunma yapan tutuksuz sanık Furkan Remzi Ceylan, savcılıktaki etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu vurguladı. KİPTAŞ ihalesi kapsamında 2024 yılının Mart ayında gelen 200 milyon TL'lik avansın ardından yaşanan usulsüzlükleri anlatan Ceylan, Ali Nuhoğlu'nun talebiyle banka kanalı üzerinden 66 milyon TL borç parayı şirket hesaplarına resmi olarak aktardıklarını doğruladı.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının 2. celsesinin 29. gününde savunma yapan itirafçı iş adamı Ali Nuhoğlu’nun eski çalışanı teknisyen Furkan Remzi Ceylan, savcılıktaki etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu vurguladı. Soruşturma aşamasında, Müteahhit Ali Nuhoğlu’nun yanında elektrikçi olarak çalışırken Nisan 2023’te İSTCON İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildiği ortaya çıkan Ceylan; KİPTAŞ’tan gelen 200 milyon TL’lik avansın ardından yaşanan 66 milyon TL'lik borç trafiğini ve 1.5 milyon doların İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'ye teslim edilme sürecini tüm detaylarıyla anlattı.

Davanın en kritik isimlerinden biri olan müteahhit Ali Nuhoğlu, soruşturma aşamasında savcılığa verdiği "etkin pişmanlık" ifadesinde İBB'den hak edişlerini tahsil edebilmek için sistematik olarak rüşvet vermek zorunda kaldığını söylemiş, İBB iştiraklerinden aldığı ihalelerin ödemelerini alabilmek amacıyla yaklaşık 5 milyon dolar rüşvet verdiğini belirtmişti. Pazarlıkların Fatih Keleş tarafından yapıldığını, paraların ise Zafer Keleş'e dolar cinsinden kapalı poşetlerle teslim edildiğini ifade eden Nuhoğlu, Sarıyer'de bulunan Güllüce Tarım A.Ş. üzerine kayıtlı 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devredilmesi sürecinde de İSKİ alacaklarına karşılık kendisine villa alımının dayatıldığını öne sürmüştü.

"ETKİN PİŞMANLIK İFADEMİN ARKASINDAYIM"

İtirafçı Nuhoğlu'nun çalışanı tutuksuz sanık Furkan Remzi Ceylan da 1 Temmuz 2025 tarihinde savcılığa vermiş olduğu etkin pişmanlık ifadesinin aynen geçerli olduğunu belirterek sözlerine başladı. Ailesinin yıllardır inşaat sektörünün içinde olduğunu ve kendisinin de çekirdekten yetiştiğini belirten Ceylan, Ali Nuhoğlu'nun şirketinde önceden SGK'lı çalışan olarak görev aldığını, ilerleyen süreçte ise arıtma tesisi projesinde alt yüklenici (taşeron) konumuna geçtiğini ifade etti. Ceylan, bu süreçte aralarında yüksek hacimli ve resmi ticari para trafiği bulunduğunu aktardı.

KİPTAŞ'TAN 200 MİLYON TL'LİK AVANS VE 66 MİLYONLUK BORÇ

Duruşma savcısının para trafiğine ilişkin sorularını yanıtlayan Ceylan, KİPTAŞ ihalesi kapsamında 2024 yılının Mart ayında 200 milyon TL tutarında bir avans ödemesi geldiğini doğruladı. Avans ödemesinin geldiği günlerde, Ali Nuhoğlu'nun kendisinden yaklaşık 66 milyon TL borç para istediğini söyleyen Ceylan, "Aramızdaki geçmiş cari ilişkilere ve borç-alacak durumuna dayanarak parayı ne için istediğini sormadım. Parayı banka kanalıyla Ali Bey'in Trend İnşaat hesabına resmi olarak gönderdim" dedi.

1.5 MİLYON DOLARLIK BEYLİKDÜZÜ TESLİMATI

Banka hesabına aktarılan paradan yaklaşık 2 milyon dolar karşılığı nakit çekildiğini belirten Ceylan, "Ali Bey'in yetkilendirdiği bir personeli vekaletle bankadan parayı çekti. Parayı çektikten sonra Ali Bey benden parayı Beylikdüzü'nde ofisi olan İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'ye teslim edip edemeyeceğimi sordu. Müsait olduğum için kabul ettim ve bankadan çekilen paradan 1.5 milyon dolar gibi bir parayı Beylikdüzü'ndeki adrese giderek İbrahim Bülbüllü'ye teslim ettim." şeklinde konuştu.

"PARANIN NE İÇİN VERİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

İbrahim Bülbüllü'yü daha öncesinde de sonrasında da tanımadığını, kendisiyle hiçbir telefon veya yüz yüze görüşmesi olmadığını iddia eden Ceylan, paranın hangi amaçla teslim edildiğini bilmediğini ileri sürdü. Ceylan, mahkemeden beraat kararı verilmesini ve hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

ELEKTRİKÇİLİKTEN İSTCON BAŞKANLIĞINA GEÇMİŞTİ

Öte yandan, Ceylan'ın soruşturma aşamasında iş adamı Ali Nuhoğlu'nun Nuhoğlu İnşaat adlı firmasında SGK'lı elektrikçi olarak çalıştığı belirlenmişti. Elektrikçi Ceylan, Nisan 2023'te Ali Nuhoğlu'na ait İSTCON İnşaat Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı yapılmış, 2024 yılında ise İBB iştirakleri KİPTAŞ ve İSFALT'tan İSTCON'a inşaat malzemesi alınmış gibi gösterilerek 3 milyar liralık ihale verildiği ortaya çıkmıştı.