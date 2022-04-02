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Kadın - Aile Yağ yakan kahve tarifi: Zayıflamaya yardımcı yağ yakan kahve tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yağ yakan kahve tarifi: Zayıflamaya yardımcı yağ yakan kahve tarifi nasıl yapılır?

Kilo vermeye yardımcı kahve ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz! İşte evdeki malzemelerle kolayca hazırlayacağınız yağ yakıcı kahve tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-04-02 18:50:00 - 2022-04-02 18:53:39
Yağ yakan kahve tarifi: Zayıflamaya yardımcı yağ yakan kahve tarifi nasıl yapılır?

Kahve tarifi ile zayıflayın, forma girin!

Zayıflamaya yardımcı yağ yakan kahve tarifi için malzemeler

  • 1 su bardağı yağsız süt
  • 1 çubuk tarçın
  • 1 tatlı kaşığı türk kahvesi

Zayıflamaya yardımcı yağ yakan kahve tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle 1 su bardağı süt cezveye koyulur. İçerisine 1 adet çubuk tarçın atılır ve orta ateşte bir taşım kaynatılır. Kaynatılan süt ocaktan alınır ve içerisindeki tarçının özlerinin süte geçmesi için en az 3-4 saat kadar bekletilir. İsterseniz akşamdan da hazırlayıp ertesi gün içebilirsiniz. Dinlendirilen tarçınlı süt içileceği zaman içerisine 1 tatlı kaşığı kahve ilave edilir ve ocağın üzerinde karıştırarak ısıtılır. Hazırlanan  kahve, ılık veya sıcak olarak içilir. Hazırlanan kahveli süt kürünü devamlı olarak kullanabilirsiniz.

Ancak, yağ yakıcı kahveden fayda görmek için birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekiyor:

1. Kahvenin yanında mutlaka 2 büyük bardak su içmelisiniz ki yakılan yağlar ter veya idrar yoluyla dışarı atılsın.

2. Bu kahveyi asla ikisi, üçü bir arada kahvelerle yapmayın; onlar gerçek kahve değil; kimyasal karışımlardır. Klasik veya filtre kullanabilirsiniz.

3. Kahvenin vücutta etki gösterebilmesi için en az 1 hafta düzenli kullanmalısınız, 2 gün içip bırakmak yok.

4. Çubuk tarçın kullanım açısından çok rahat ama eğer evde yoksa, bir çay kaşığı toz tarçınla da sütü kaynatabilirsiniz.

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