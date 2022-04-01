Dünyanın en sağlıklı gıdaları

3. Deniz Yosunu Denizlerde, bazıları çok besleyici olan binlerce farklı yosun türü vardır. Genellikle, deniz yosunu olarak adlandırılırlar. Deniz yosunu suşi gibi yemeklerde popülerdir. Birçok suşi tabağı, yenilebilir bir ambalaj olarak kullanılan nori olarak bilinen bir tür deniz yosunu da içerir. Deniz yosunu, birçok açıdan karada yetişen sebzelerden daha besleyicidir. Özellikle kalsiyum, demir, magnezyum ve manganez gibi mineraller bakımından zengindir. Aynı zamanda fiko-kosiyaninler ve karoteoidler dahil olmak üzere çeşitli biyoaktif bileşikler bakımından da zengin bir kaynaktır. Bu maddelerin bir kısmı güçlü anti-inflamatuar kapasiteye sahip antioksidanlardır. Ancak deniz yosununun en dikkat çekici yanı, vücudun tiroit hormonlarını yapmak için kullandığı iyot bakımından zengin olmasıdır. Ayda yalnızca birkaç kez deniz yosunu yemek, vücudunuza ihtiyaç duyduğu tüm iyotu sağlayabilir. “Deniz yosununu çiğ olarak yiyeyem” diyorsanız, gıda takviyesi olarak da alabilirsiniz. Kurutulmuş deniz yosunu tabletleri çok ucuz ve iyot açısından çok zengindir.