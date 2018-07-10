Yağ mantısı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

20 gr yaş maya

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay bardağı ılık su

göz kararı un

İÇ HARCI İÇİN:

300 gr kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

SOSLARI İÇİN:

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı su

1 çay kaşığı pulbiber

1 kase yoğurt

3 diş dövülmüş sarımsak

YAPILIŞI:

Hamuru için su, maya, yağ, yumurta, un ve tuzu karıştırarak kulak memesi kıvamından yumuşak olacak şekilde bir hamur elde edin. Hamurunuzun üzerini nemli bir bezle örterek 45 dakika dinlendirin.

Hamur mayalanırken iç malzemesini hazırlayın. Sosu için ise; tavada salçaları ve suyu karıştırarak yağ içinde kavurun. Sarımsakla yoğurdu çırpın.

Mayalanan hamuru 2 parçaya ayırın. Ayırdığınız parçayı oklava yardımı ile açın ve büyükçe kareler elde edin. Elde ettiğiniz karelerin ortasına hazırladığınız kıymalı harcdan 1 çay kaşığı koyun ve karelerin uçları birbirine denk gelecek şekilde kapatın.

Kızgın yağda, mantıların kapanan kısımları yağın içinde kalacak şekilde pişirin. Hamurlar altın rengini alınca servis tabağınıza alabilirsiniz.

Son olarak hazırlamış olduğunuz salça sos ve sarımsaklı yoğurdu mantıların üzerine gezdirin.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.