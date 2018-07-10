0553 313 94 23

Yağ mantısı nasıl yapılır?

En sevilen hamur işlerinden olan mantıyı farklı tariflerle denemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

10 Temmuz 2018 Salı 18:16
Yağ mantısı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

20 gr yaş maya

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay bardağı ılık su

göz kararı un

İÇ HARCI İÇİN:

300 gr kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

SOSLARI İÇİN:

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı su

1 çay kaşığı pulbiber

1 kase yoğurt

3 diş dövülmüş sarımsak

YAPILIŞI:

Hamuru için su, maya, yağ, yumurta, un ve tuzu karıştırarak kulak memesi kıvamından yumuşak olacak şekilde bir hamur elde edin. Hamurunuzun üzerini nemli bir bezle örterek 45 dakika dinlendirin.

Hamur mayalanırken iç malzemesini hazırlayın. Sosu için ise; tavada salçaları ve suyu karıştırarak yağ içinde kavurun. Sarımsakla yoğurdu çırpın.

Mayalanan hamuru 2 parçaya ayırın. Ayırdığınız parçayı oklava yardımı ile açın ve büyükçe kareler elde edin. Elde ettiğiniz karelerin ortasına hazırladığınız kıymalı harcdan 1 çay kaşığı koyun ve karelerin uçları birbirine denk gelecek şekilde kapatın.

Kızgın yağda, mantıların kapanan kısımları yağın içinde kalacak şekilde pişirin. Hamurlar altın rengini alınca servis tabağınıza alabilirsiniz.
Son olarak hazırlamış olduğunuz salça sos ve sarımsaklı yoğurdu mantıların üzerine gezdirin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 18:16
  1. sağlık
  2. sağlıklı yaşam
  3. kadın aile
  4. kadın
  5. mutfak
  6. mutfak işleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla satılıyor
    1. Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla..
    2. Muzlu tavuk göğsü tarifi
    3. Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı
    4. Peynirli çörek nasıl yapılır?
    5. İsrail'den ablukayı kırmaya çalışan..
    6. Borsa günü düşüşle tamamladı
    7. Yağ mantısı nasıl yapılır?
    8. Gaziantep'te Hint keneviri..
    9. Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne..
    10. Barzani'den Ankara ziyareti açıklaması
    11. Çocuklarda iştahsızlık neden olur?
    12. İngilizlerin Erdoğan rahatsızlığı
    13. İşte NATO'da bulunmanın maliyeti!
    14. Üzerinden kasten arabayla geçilen..
    15. Başkan Erdoğan'dan "savunma sanayi"..
    16. PKK'lı teröristler kıskaca alındı
    17. Koşa koşa Ankara'ya gelmişti.....
    18. İyi gelmediği hastalık yok! İşte..
    19. ATAK gövde gösterisi yapacak
    20. Kedi dili bisküvili pasta tarifi
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!