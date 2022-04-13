Yağ lekelerine, solmuş kıyafetlere kesin çözüm! Hayatınızı kolaylaştıracak ilginç pratik bilgiler

En sık karşılaşılan ve uğraştırıcı olduğu düşünülen lekelerden biri de yağ lekeleri, yemek pişirirken kolayca üste sıçrayan ya da tadilat esnasında kolayca kıyafete bulaşan gres yağı gibi lekeleri çıkarmak için bazı basit yöntemler var.

Gün içerisinde pek çok alanda çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar büyüdüğünde psikolojimiz ve sağlığımız olumsuz etkilenebiliyor. Mutfakta, banyoda, bakımda karşılaşılan sorunları çözmek sizin elinizde. Çözümü oldukça basit olan sorunları her evde olan malzemeler ile çözebilirsiniz.

Kıyafetlerinizdeki yağ lekeleri için

Yemek yerken veya yaparken kıyafetlerimize sıklıkla yağ bulaşıyor. Kıyafetlerde oluşan yağ lekelerini çıkarmak oldukça zorlu olabiliyor. Bu lekeleri kolayca çıkartabilmek için yağ bulaşmış alanın üzerine hemen tuz dökmelisiniz. Tuz kıyafetlerinizdeki yağ lekelerinin kolayca çıkmasını sağlayacaktır.

Hayatınızı kolaylaştıracak ilginç pratik bilgiler

Tarçınla karıncalardan kurtulun

Pencere ya da kapıların yakınına bırakacağınız çubuk tarçınlarla karıncaları evden uzaklaştırın

Tutmuş tava ve tencere dibi için

Tutmuş tava dipleri oldukça kötü ve hijyenden uzak bir görünüme sebep oluyor. Bazen yemekleri ocakta unutuyorsanız ve tencerenizin, tavanızın dibi tutuyorsa bu çözüm tam size göre! Tutan dipleri de yağ lekeleri gibi tuz ile çözebilirsiniz. Dibi tutan tencere veya tavanın içerisinde tuz ve suyu kaynatınız. Bu şekilde tavanın içerisindeki kalıntılardan kolaylıkla kurtulacaksınız.

Peynir dağılmasın

Peynir keserken peynirin parçalanmasını ve bıçakta iz kalmasını istemiyorsanız, peynir kesmeden önce bıçağı suya tutmanız yeterli olacaktır.

Ellerinizdeki lekeler ve kokular için

Balık, et, pancar, nar gibi gıdalarla yemek yaparken ellerimizde koku veya leke oluşabiliyor. Bu koku ve lekelerin problemleri çözülmezse kişiye günlerce rahatsızlık hissi verebiliyor. Ellerinizdeki yemek lekelerini ve kokularını elinize limon sürerek çözebilirsiniz.

Cam bardaklarınızdaki lekelerden kurtulun

-Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın

-Kaynamış olan suyun içine sirke dökülür. Bu karışım leğende bulunan bardakların üzerine dökülür ve içine birkaç damla bulaşık deterjanı atılır. Bu şekilde 2 ila 4 saat boyunca bekletilir. Ardından mutlaka bol su ile durulanmalıdır.

Yumurtaların patlamaması için

Yumurta haşlarken zaman zaman yumurtalarda patlamalar yaşanıyor ve şekli bozuluyor. Yumurtalarda meydana gelen şekil bozukluğu yemek yerken istenmeyen görüntülere sebep oluyor. Yumurtanızın haşlanırken patlamaması için tencerenin içerisine bir miktar tuz dökebilirsiniz. Bu sayede yumurtalarınız haşlanırken şeklini koruyacaktır.

Böcek ısırıkları için

Böcek ısırıkları bazen ciltte iz bırakabiliyor. Böcek ısırıklarını önemsiz diyip geçmemek çözüm bulmak gerekiyor. Eğer ısırılan bölgede iz oluştuysa bir patatesi ikiye bölerek yaranızın üzerine koyunuz. Bu yara izinizin çok daha kolay iyileşmesini sağlayacak ve bölgedeki kaşıntıyı, kızarıklığı alacaktır.

Çivi çakmak

Duvara bir şey asmanız gerektiğinde, bir tarak ile çiviyi tutun böylece çekiçle çivi çakarken parmaklarınıza vurmazsınız.

Halıdaki izler için

Evinizde küçük çocuğunuz veya evcil hayvanınız varsa halınızın sıklıkla kirleniyor olabilir. Halılardaki lekeleri çıkarmak bazen çok zor olabiliyor. Fakat bu lekelerin üzerin buz küpü koyarak bir gece beklerseniz izlerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Pilav nasıl tane tane olur?

Pilavın tane tane olmasını istiyorsanız içine 2-3 damla limon suyu koyun.

Kıyafetlerinizin rengi solmaması için

Kıyafetlerin rengi çeşitli nedenlere bağlı olarak kolayca solabiliyor. Yeni alınan kıyafetlerde bile yaşanabilen soluk görüntü eski ve bakımsız görünmeye neden oluyor. Bu sorun için kıyafetlerinizi yıkarken deterjanınıza yarım bardak tuz ekleyebilirsiniz.