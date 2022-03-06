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Gündem Yağ fiyatları ile ilgili ortaya yalan bilgi atanlar yandı! Emniyet harekete geçti
Gündem

Yağ fiyatları ile ilgili ortaya yalan bilgi atanlar yandı! Emniyet harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 22:48:00 - 2022-03-06 22:49:03
Yağ fiyatları ile ilgili ortaya yalan bilgi atanlar yandı! Emniyet harekete geçti

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır." denildi.

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