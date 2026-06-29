İkinci el otomotivde 6 aydır süren sessizlik! TOBB üyesinden esnafa şok uyarı:

Ama dünyada ya da Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların bu sektöre de yansımaması mümkün değil. Türkiye'de hizmet ve sağlık sektörünün dışındaki bütün alanlarda şu anda bir daralma var, bunda biz de nasibimizi alıyoruz. Vatandaş altını yüksekten aldı. Şimdi ne o altını bozdurabiliyor, ne arabasını alabiliyor, ne evine eşya alabiliyor, evini boyatamıyor bile. Bir vatandaş geldi, dişini bile yaptıramadığını söyledi. Dolayısıyla televizyon ve kamera karşısına geçenler, etkili ya da yetkili insanlar, eğer bir bilgi, bir haber verecekse vatandaşları zora sokacak, yarınlarda haklarında iyi şeylerin konuşulmayacağı şeyleri söylememek gerekir. Şu anda ikinci el sektöründe bir durağanlık var, evet doğru. Zaten bunun da bazı sebepleri var. İnsanlar yaz ayına girmeden önce araçlarını alacak olanlar da aldı, bayram vesilesiyle araçlarını alacak olanlar da aldı ama bu kadar durağanlık beklemiyorduk" diye konuştu.