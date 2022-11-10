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Ekonomi Yabancılardan 38 milyon dolarlık hamle! Son bir haftada şaşkına çevirdi
Ekonomi

Yabancılardan 38 milyon dolarlık hamle! Son bir haftada şaşkına çevirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, son bir haftada 38,1 milyon dolarlık hisse satın aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 15:04:00 -
Yabancılardan 38 milyon dolarlık hamle! Son bir haftada şaşkına çevirdi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 38,1 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Kasım haftasında net 38,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Ekim itibarıyla 20 milyar 844 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Kasım'da 22 milyar 173 milyon dolara çıktı.

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