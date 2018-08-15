Yabancılara konut satışı patladı! Yüzde 30 artış

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 29,6'lık artışla 11 bin 321'den 14 bin 674'e yükseldi. Sektör temsilcileri, 7 ayda yaşanan artışın ülke ekonomisine ciddi bir döviz getirisi sağladığını, yükselişin süreceğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları temmuzda rekor düzeyde arttı. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuzda ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. Ocak-Temmuz döneminde İstanbul'da 4 bin 955, Antalya'da 3 bin 524, Bursa'da 988, Yalova'da 725, Trabzon'da 648, Ankara'da 521, Sakarya'da 462, Aydın'da 405, Mersin'de 404, Muğla'da ise 373 konut satıldı.

IRAKLILAR BİRİNCİ SIRADA

Söz konusu dönemde Iraklı vatandaşlar Türkiye'den 2 bin 571 konut aldı. Bu alanda Irak vatandaşlarını bin 298 konutla Suudi Arabistanlılar, bin 265 konutla İranlılar, 988 konutla Ruslar, 862 konutla Afganistan vatandaşları, 777 konutla Kuveytliler, 651 konutla Almanlar, 506 konutla İngilizler, 487 konutla Azerbaycan vatandaşları, 484 konutla Ürdünlüler ve 338 konutla Mısırlılar takip etti.

'RAKAM CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAKTIR'

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, temmuzda yabancıya konut satışındaki yüzde 65,6'lık artışın, döviz girdisi açısından ve konut satışını hareketlendirmek adına önem teşkil ettiğini söyledi.

Tavukçuoğlu, "Rakamlar da bize gösteriyor ki yabancıya satış geçen yılın çok üzerinde bir rakamla kapanacak. Doların bu kadar yükseldiği bir dönemde, döviz girdisi ülkemiz için çok önemli. Yabancıya vatandaşlık hakkındaki alt sınırın 300 bin dolara düşürülmesiyle satış rakamı ciddi şekilde artacaktır." dedi.

'YABANCILARIN TALEPLERİ ARTARAK SÜRÜYOR'

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, temmuzda en çok konutu Iraklıların aldığını belirterek, onu Suudi Arabistan ve İranlıların takip ettiğini söyledi.

Özyurt, "Yaşanan artışta döviz kurlarında yükselişin yanı sıra Orta Doğulu yatırımcının yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ülkemize gelmesinin etkisi var. Yabancılara gayrimenkul satışı ile ilgili düzenlemelerde bazı rötuşların yapılması durumunda olası satış daha da artacaktır." ifadelerini kullandı. Babacan Holding Yönetim kurulu Başkanı İbrahim Babacan, yabancı yatırımcı sayısındaki artışın yüzde 65,6 ile yılın en yüksek oranına ulaştığını belirterek, "Yabancı yatırımcı talepleri her şartlar altında artış yönlü hareketliliğini koruyor. Sektörümüz yabancı yatırımcı çekme konusundaki başarısını her geçen gün artırarak sürdürüyor." dedi.

'YABANCILAR CİDDİ İLGİ GÖSTERİYOR'

Muyar ve İska İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Erol, yabancıların konut alımı için döviz kuru açısından çok uygun zaman olduğunu belirterek, "Dolar ve avro zaten çok yükseklerde. Yabancılar için ciddi alım avantajı olmuş durumda. Onlar da bu nedenle ciddi ilgi gösteriyorlar. Türk şirketler de yurt dışına yönelik ciddi pazarlama faaliyeti gerçekleştiriyor şu anda." dedi.

EN ÇOK İLGİ ANKARA VE İSTANBUL'A

İllere göre yılın 7 ayında yabancılara satılan konut sayısı şöyle:

İL KONUT SAYISI

İstanbul 4.955

Antalya 3.524

Bursa 988

Yalova 725

Trabzon 648

Ankara 521

Sakarya 462

Aydın 405

Mersin 404

Muğla 373

Diğer İller

1.669

Toplam 14.674

Ocak-Temmuz döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayıları şu şekilde:

ÜLKE Konut sayısı

Irak 2.571

Suudi Arabistan 1.298

İran 1.265

Rusya Federasyonu 988

Afganistan 862

Kuveyt 777

Almanya 651

İngiltere 506

Azerbaycan 487

Ürdün 484

Mısır 338

Yemen 326

Ukrayna 310

İsveç 280

Katar 271

Kazakistan 226

Filistin 221

Hollanda 201

Norveç 161

Birleşik Arap Emirlikleri 145

Diğer ülkeler 2.461